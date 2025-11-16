En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del domingo 16 de noviembre de 2025: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del domingo 16 de noviembre de 2025: números ganadores

Este domingo a las 2:30 de la tarde se lleva a cabo un nuevo sorteo del Sinuano Día. Conéctese EN VIVO para que conozca los resultados completos.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de nov, 2025
Sinuano Día 16 de noviembre de 2025: resultados, números ganadores
El Sinuano - Getty Images

