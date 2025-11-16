Resultados Sinuano Día último sorteo del domingo 16 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este domingo, 16 de noviembre de 2025, se llevará a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, uno de los chances más populares en la región Caribe. A partir de las 2:30 de la tarde se conocerán las cifras ganadoras, y los resultados oficiales serán divulgados a través de los canales autorizados: plataformas digitales, portales oficiales y puntos de venta certificados. Los apostadores podrán consultar el número premiado según la modalidad de apuesta registrada, garantizando transparencia y acceso oportuno a la información.
Recuerde que el resultado en El Sinuano Día fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados. Esto se evidencia durante la transmisión en vivo.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|15 noviembre 2025
|0711
|Sinuano Noche
|15 noviembre 2025
|6647
|Sinuano Día
|14 noviembre 2025
|3276
|Sinuano Noche
|14 noviembre 2025
|1071
|Sinuano Día
|13 noviembre 2025
|8694
|Sinuano Noche
|13 noviembre 2025
|8298
|Sinuano Día
|12 noviembre 2025
|9192
|Sinuano Noche
|12 noviembre 2025
|3987
|Sinuano Día
|11 noviembre 2025
|5628
|Sinuano Noche
|11 noviembre 2025
|7536
|Sinuano Día
|10 noviembre 2025
|4211
|Sinuano Noche
|10 noviembre 2025
|9500
|Sinuano Día
|09 noviembre 2025
|9401
|Sinuano Noche
|09 noviembre 2025
|4515
|Sinuano Día
|08 noviembre 2025
|0140
|Sinuano Noche
|08 noviembre 2025
|7563
|Sinuano Día
|07 noviembre 2025
|7478
|Sinuano Noche
|07 noviembre 2025
|7376
|Sinuano Día
|06 noviembre 2025
|5869
|Sinuano Noche
|06 noviembre 2025
|8088
|Sinuano Día
|05 noviembre 2025
|4413
|Sinuano Noche
|05 noviembre 2025
|7758
|Sinuano Día
|04 noviembre 2025
|3845
|Sinuano Noche
|04 noviembre 2025
|0456
|Sinuano Día
|03 noviembre 2025
|3421
|Sinuano Noche
|03 noviembre 2025
|1430
|Sinuano Día
|02 noviembre 2025
|3508
|Sinuano Noche
|02 noviembre 2025
|1387
|Sinuano Día
|01 noviembre 2025
|5222
El Sinuano Día se realiza de forma periódica y está disponible para consulta a través de canales oficiales. Su mecánica permite la participación de personas interesadas en juegos numéricos bajo condiciones establecidas por la entidad responsable. Estos son los criterios de premiación en El Sinuano:
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
El procedimiento para reclamar un premio del sorteo Sinuano Día varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para montos inferiores a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten verificar tanto la autenticidad del tiquete como la identidad del reclamante.
Cuando el premio oscila entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se exige diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.
Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya expedición no supere los 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL