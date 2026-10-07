Resultados Baloto y Revancha HOY miércoles 7 de octubre: los números ganadores

Baloto y Revancha juegan este miércoles 7 de octubre de 2026 con millonarios acumulados. Conozca los números ganadores, la Superbalota y cuánto dinero queda en juego para el próximo sorteo. Los jugadores de Baloto y Revancha están atentos este miércoles 7 de octubre a una nueva jornada de estos juegos de azar en Colombia. El sorteo corresponde a la edición 2719 y pone nuevamente en juego millonarios acumulados.

De acuerdo con la información oficial de Baloto, para esta jornada el acumulado alcanza los $14.000 millones, mientras que Revancha llega a los $2.400 millones. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados y son transmitidos en vivo por Canal 1.



¿Qué números salieron en Baloto HOY 7 de octubre?

La combinación ganadora del Baloto de este miércoles 7 de octubre fue:



Números ganadores:

Superbalota:

¿Cuáles fueron los números ganadores de Revancha HOY?

Para quienes participaron también en Revancha, la combinación correspondiente al sorteo 2719 fue:



Números ganadores:

Superbalota:

Revancha permite participar con los mismos números seleccionados para Baloto mediante un valor adicional y cuenta con su propio acumulado.



¿Cuánto estaba en juego en Baloto y Revancha?

En el sorteo de este miércoles, Baloto tenía un acumulado de $14.000 millones, mientras que Revancha alcanzaba los $2.400 millones. Estas cifras corresponden a los acumulados anunciados para la jornada del 7 de octubre.

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El monto que continúa para el siguiente sorteo dependerá de si alguno de los jugadores logra acertar la combinación necesaria para quedarse con el acumulado.



¿A qué hora se juega Baloto y Revancha?

Los sorteos de Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 y las 11:15 de la noche. La transmisión se realiza en vivo por Canal 1.



Después de conocerse las combinaciones, los jugadores deben revisar su tiquete y verificar si obtuvieron alguno de los premios establecidos para la jornada.



¿Cómo consultar los resultados de Baloto?

Los resultados pueden ser verificados a través de los canales oficiales de Baloto. La plataforma cuenta con un verificador en el que los jugadores pueden ingresar los números de su jugada para comprobar si fueron ganadores.



Recuerde conservar el tiquete en caso de resultar ganador y seguir las instrucciones establecidas para realizar el respectivo proceso de reclamación.

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