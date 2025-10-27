En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 27 de octubre de 2025: los números ganadores

Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 27 de octubre de 2025: los números ganadores

En la noche de este lunes se lleva a cabo un nuevo sorteo de Baloto y Revancha. Conozca EN VIVO los números ganadores y los diferentes premios que se entregan con ambos sorteos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 27 de octubre de 2025
Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 27 de octubre de 2025. -
Baloto/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad