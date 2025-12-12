En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
RICHARD RÍOS
JUNIOR VS TOLIMA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde hoy, viernes 12 de diciembre de 2025: números ganadores

Resultados Dorado Tarde hoy, viernes 12 de diciembre de 2025: números ganadores

Como cada viernes, el Dorado Tarde reúne a miles de apostadores este 12 de diciembre de 2025 en su tradicional sorteo de las 3:30 p.m. Estos son los números ganadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados Dorado Tarde hoy, viernes 12 de diciembre de 2025: números ganadores
Dorado Tarde viernes 12 de diciembre de 2025: números ganadores -
El Dorado - Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad