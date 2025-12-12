Resultados Dorado Tarde hoy, viernes 12 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Como ya es costumbre en la tarde de los viernes, el chance Dorado Tarde vuelve a emocionar a los apostadores con su sorteo de este 12 de diciembre de 2025, realizado a las 3:30 p.m. a través de sus plataformas oficiales, incluido YouTube.
Miles de jugadores en todo el país siguen la transmisión en tiempo real, tiquete en mano, atentos a cada cifra que puede convertirlos en los nuevos ganadores del día. La expectativa crece minuto a minuto mientras avanza el sorteo, especialmente por la quinta cifra, un dígito clave para validar algunas modalidades de apuesta según las reglas oficiales.
El Dorado Tarde mantiene sus modalidades tradicionales, cada una con un pago distinto según el monto invertido:
Muchos jugadores combinan modalidades para aumentar sus opciones de ganar, especialmente en los sorteos de la tarde, cuando la participación suele ser más alta.
Los números oficiales revelados hoy son:
Una vez finaliza la transmisión, la combinación ganadora queda disponible en plataformas digitales autorizadas, portales de consulta y puntos de venta físicos en todo el país. La validez del resultado depende de que la jugada coincida exactamente con la modalidad seleccionada, cualquier diferencia invalida la apuesta por lo que la entidad recomienda revisar muy bien el tiquete.
Para cobrar un premio es obligatorio presentar el tiquete original, en buen estado, sin tachones y con el reverso diligenciado. Además:
En apuestas digitales, el ganador puede pedir el pago mediante transferencia bancaria, siempre que complete la verificación de identidad exigida. Todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales vigentes.
El Dorado continúa sorteándose de lunes a sábado en tres franjas:
Los apostadores eligen un número de hasta cuatro cifras, base para participar en diferentes modalidades. Cada tipo de apuesta ajusta las posibilidades de ganar y el valor del premio. También existen opciones combinadas que permiten obtener premios incluso si el orden de las cifras varía respecto al resultado oficial.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL