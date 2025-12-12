Resultados Sinuano Noche último sorteo del 12 de diciembre de 2025: números ganadores

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la atención de los apostadores estará puesta en El Sinuano Noche, uno de los sorteos más seguidos en la región del Caribe. A las 10:30 p. m., las balotas comenzarán a girar y en cuestión de minutos se conocerán las cifras ganadoras en una transmisión en vivo.

Quienes ya hicieron su jugada tienen motivos para estar atentos, porque el resultado se publicará de inmediato en los canales oficiales y plataformas digitales. El proceso se mostrará con total transparencia, permitiendo confirmar si el número elegido coincide con la modalidad apostada.



Resultados Sinuano Noche último sorteo del viernes 12 de diciembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras :

: Quinta cifra:

Durante la transmisión, los resultados de El Sinuano se presentarán de manera clara y organizada, para que sea sencillo confirmar si el número coincide con la modalidad seleccionada. El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales y las plataformas digitales, garantizando transparencia en cada etapa del proceso.



Últimos resultados de El Sinuano

Fecha Sorteo Número 11 diciembre 2025 Sinuano Día 9526 11 diciembre 2025 Sinuano Noche 4092 10 diciembre 2025 Sinuano Día 8678 10 diciembre 2025 Sinuano Noche 7017 09 diciembre 2025 Sinuano Día 4531 09 diciembre 2025 Sinuano Noche 7285 08 diciembre 2025 Sinuano Día 1497 08 diciembre 2025 Sinuano Noche 2327 07 diciembre 2025 Sinuano Día 9322 07 diciembre 2025 Sinuano Noche 0647 06 diciembre 2025 Sinuano Día 1215 06 diciembre 2025 Sinuano Noche 0001 05 diciembre 2025 Sinuano Día 6552 05 diciembre 2025 Sinuano Noche 1953 04 diciembre 2025 Sinuano Día 8970 04 diciembre 2025 Sinuano Noche 8767 03 diciembre 2025 Sinuano Día 1996 03 diciembre 2025 Sinuano Noche 5982 02 diciembre 2025 Sinuano Día 0831 02 diciembre 2025 Sinuano Noche 5199 01 diciembre 2025 Sinuano Día 3114 01 diciembre 2025 Sinuano Noche 8137

¿Cómo se juega Sinuano Noche?

El sorteo Sinuano Noche se realiza de forma regular y los resultados se consultan en los canales oficiales. Es un juego dirigido a quienes prefieren apuestas numéricas bajo las reglas establecidas por la entidad. La opción principal para ganar consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que fueron extraídas, lo que otorga el premio mayor.



También existen modalidades con tres o dos cifras, que ofrecen más flexibilidad aunque modifican las probabilidades y el valor del premio. Además, está la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en algunas variantes que incluyen esa balota adicional como parte del resultado.



Modalidades de apuesta en El Sinuano

El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas y cómo se reclaman los premios del Sinuano Noche

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Noche varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten validar la autenticidad del tiquete y la identidad del ganador.



Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.

Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL