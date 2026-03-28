Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 28 de marzo: los números ganadores

Este sábado se realiza un nuevo sorteo del Baloto y Revancha, el juego de loto más popular de Colombia y uno de los que mayor expectativa genera entre los apostadores a nivel nacional. Con un acumulado multimillonario que sigue en aumento, miles de jugadores participan cada semana con la esperanza de acertar la combinación ganadora y convertirse en el próximo gran ganador del país.



Desde su lanzamiento en 2001, el Baloto se ha consolidado como uno de los juegos de suerte y azar más atractivos del mercado colombiano, no solo por el tamaño de sus premios, sino también por la frecuencia de sus sorteos y la posibilidad adicional que ofrece el juego de Revancha.



Sorteo de Baloto y Revancha del 18 de marzo de 2026

Baloto:



Números:

Superbalota:

Revancha



Números:

Superbalota:

¿Cómo se juega el Baloto y Revancha?

El Baloto consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota con un número entre el 1 y el 16. Para ganar el acumulado principal, el jugador debe acertar de manera exacta los cinco números y la superbalota. Existen, además, varias categorías de premio para quienes logran coincidencias parciales, lo que amplía las posibilidades de ganar.



¿Cuánto cuesta jugar el Baloto y Revancha?

Cada apuesta del Baloto tiene un valor de 6.000 pesos. Adicionalmente, por 3.000 pesos más, el jugador puede participar en el Baloto Revancha, que utiliza los mismos números y permite competir por un segundo acumulado multimillonario en el mismo sorteo.



¿Cuál es el acumulado del Baloto y Revancha?

El premio mayor del Baloto es acumulado, lo que significa que inicia con una bolsa base multimillonaria y aumenta en cada sorteo en el que no haya ganador. Para esta oportunidad, el premio mayor está en 29.200 millones de pesos, en Baloto, y en Revancha, el acumulado es de 19.100 millones, consolidándolo como el sorteo con los mayores acumulados del país.



¿Qué días juega el Baloto y Revancha?

Actualmente, el Baloto realiza sorteos tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, una modificación que amplió las oportunidades de participación para los apostadores y contribuyó al crecimiento más rápido de los premios acumulados.



¿A qué hora juega el Baloto y Revancha?

Los sorteos del Baloto se llevan a cabo en horario nocturno, entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, y son transmitidos en directo a través del Canal Uno y las plataformas digitales oficiales del juego, incluyendo su página web y redes sociales.



¿Qué hacer si una persona se gana el Baloto y Revancha?

Quien resulte ganador del Baloto debe conservar el tiquete original en buen estado y verificar los resultados en los canales oficiales. Para premios menores, el pago se realiza en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben reclamarse directamente ante el operador del juego, cumpliendo con los requisitos legales y tributarios establecidos por la normativa colombiana.



¿Qué hacer si una persona se gana una lotería?

En términos generales, los expertos recomiendan que quienes ganan una lotería mantengan la reserva, busquen asesoría financiera y legal, y planifiquen cuidadosamente el manejo del dinero. Una gestión responsable del premio es clave para asegurar estabilidad económica a largo plazo y evitar riesgos derivados de decisiones precipitadas tras recibir una suma millonaria.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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