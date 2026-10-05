Precio del dólar hoy, 5 de octubre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM este lunes

El precio del dólar en Colombia inició este lunes 5 de octubre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.273,49 por dólar, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que calcula este indicador con base en la metodología definida por el Banco de la República. La tasa vigente aplica para los días 3, 4 y 5 de octubre. La nueva cotización muestra una reducción frente a la TRM que estuvo vigente el pasado viernes 2 de octubre, cuando el dólar se ubicó en $3.307,73. La diferencia entre ambas cifras es de $34,24, equivalente a una variación de-1,04 %.

Además, el comportamiento de los primeros días de octubre muestra una tendencia bajista. El 1 de octubre la TRM fue de $3.312,84, el 2 de octubre descendió a $3.307,73 y para el periodo comprendido entre el 3 y el 5 de octubre quedó en $3.273,49. Con este movimiento, la divisa estadounidense volvió a ubicarse por debajo de los $3.300, una barrera que había superado durante varios momentos de septiembre.



Cómo se comportó el precio del dólar durante septiembre de 2026

Septiembre dejó un balance alcista para el dólar frente al peso colombiano. El mes comenzó con una TRM de $3.213,97 el 1 de septiembre y terminó el 30 de septiembre en $3.341,23. Esto representó un incremento acumulado de $127,26, equivalente a una variación de 3,96 % durante el mes. Los registros históricos muestran que el punto más bajo de septiembre fue de $3.072,27, mientras que el valor máximo llegó a $3.349,63 el 29 de septiembre. El promedio mensual se ubicó alrededor de $3.179,78. El comportamiento de la divisa fue especialmente marcado durante la última parte del mes. Entre el 23 y el 30 de septiembre la TRM pasó de $3.208,66 a $3.341,23, reflejando un aumento de más de $130 en pocos días.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread)

Bogotá $3.250 $3.335 $85 Cali $3.165 $3.325 $160 Cartagena $3.150 $3.380 $230 Cúcuta $3.270 $3.320 $50 Medellín $3.183 $3.308 $125 Pereira $3.200 $3.300 $100

El euro baja a 1,118 dólares y toca nuevos mínimos desde 2025

El euro ha comenzado la semana a la baja, con una depreciación del 0,6 %, hasta los 1,118 dólares, lo que supone nuevos mínimos desde mayo de 2025, afectado por la fortaleza del billete verde y las dudas que han despertado la situación política y fiscal de algunos países europeos, sobre todo, Francia. A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este lunes, el euro cotiza a 1,118 dólares, pero dos horas antes, ha llegado a tocar un mínimo en 1,116 dólares.

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El pasado viernes, el euro ya cerró por debajo de los 1,13 dólares (1,1276 dólares), en un contexto marcado por el aumento de la prima de riesgo francesa, que rozó los 150 puntos básicos, máximos desde 2011, mientras el rendimiento de su bono se aproximó al 5 %. Los analistas de Renta4 explican que "la deuda francesa se erige como el punto débil de la zona euro".



El Gobierno galo presentará los presupuestos de 2027 el próximo 6 de octubre e incluirán un esfuerzo fiscal de 54.000 millones de euros para reducir el déficit solo del 5,4 % al 5 %. "Con un Parlamento dividido y protestas en las calles, su aprobación final se presenta complicada", añaden los mismos analistas, para quien la incertidumbre causada por Francia presiona al euro.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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