Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 2 de octubre de 2025: este es el número ganador

El jueves 2 de octubre de 2025 se realizó el sorteo número 7220 de La Caribeña Día. Este juego se lleva a cabo de lunes a sábado y se transmite en directo a las 2:30 p. m. La estructura del sorteo permite que los participantes accedan a diferentes modalidades de apuesta. Cada modalidad establece condiciones que deben conocerse antes de iniciar el proceso. Estas condiciones definen cómo se valida la participación y cómo se determina el resultado aplicable a cada tipo de apuesta. Entre las principales modalidades se encuentran:
Este resultado fue publicado oficialmente minutos después de la realización del sorteo, como es habitual en este tipo de juegos de azar. La cifra ganadora corresponde al número completo de cuatro dígitos, que es la modalidad más tradicional y directa del juego.
El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:
Para participar en el sorteo Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|01 octubre 2025
|2692
|Caribeña Noche
|01 octubre 2025
|2312
|Caribeña Día
|30 septiembre 2025
|0949
|Caribeña Noche
|30 septiembre 2025
|0157
|Caribeña Día
|29 septiembre 2025
|0021
|Caribeña Noche
|29 septiembre 2025
|7162
|Caribeña Día
|28 septiembre 2025
|1433
|Caribeña Noche
|28 septiembre 2025
|1924
|Caribeña Día
|27 septiembre 2025
|5066
|Caribeña Noche
|27 septiembre 2025
|7833
|Caribeña Día
|26 septiembre 2025
|1524
|Caribeña Noche
|26 septiembre 2025
|7795
|Caribeña Día
|25 septiembre 2025
|5938
|Caribeña Noche
|25 septiembre 2025
|8782
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL