Resultados Chontico Día, último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025: números ganadores

El Chontico Día, uno de los sorteos de chance más reconocidos en el Valle del Cauca, regresa este 9 de diciembre de 2025 para captar la atención de miles de apostadores. Como es habitual, la transmisión en vivo se realiza a la 1:00 de la tarde a través de los canales oficiales. Para quienes participaron, este momento es la oportunidad de confirmar si su número resultó ganador. Tenga presente que su boleto debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, porque cualquier alteración invalida el derecho a reclamar el premio.

Resultado EN VIVO del Chontico Día este martes 9 de diciembre de 2025

Al cierre de la emisión, el Chontico Día publica el resultado oficial, que incluye la quinta cifra, un componente adicional utilizado en varias modalidades de apuesta. La cifra ganadora de este martes es:



Número ganador: 2083

La quinta: 4

¿Cómo jugar el Chontico Millonario?

Para entrar en el juego, se debe elegir un número de cuatro cifras, definir el valor de la apuesta y comprar el tiquete en un punto autorizado. El sistema ofrece dos opciones: seleccionar la combinación manualmente o permitir que se genere de forma automática. El valor mínimo para participar es de $500. Los puntos de venta están disponibles en tiendas, droguerías, supermercados y papelerías, además de plataformas como Paga Todo, que opera en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El Chontico ofrece múltiples formas de ganar, según el acierto y la cifra seleccionada:



Uña (1 cifra): paga $5 por peso apostado.

Pata (2 cifras): paga $50 por peso apostado.

Pleno (3 cifras directo): paga $400 por peso apostado.

Pleno combinado: paga $83 por peso apostado.

Superpleno (4 cifras directo): paga $4.500 por cada peso jugado.

Supercombinado: paga $308 por peso apostado.

Cada modalidad debe ser elegida previamente al momento de registrar la apuesta.



Horarios oficiales del Chontico

Chontico Día: todos los días a la 1:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

todos los días a la 1:00 p. m., incluidos domingos y festivos. Chontico Noche:

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6387 08 de Diciembre del 2025 0662 Chontico Día 8273 08 de Diciembre del 2025 6819 Chontico Noche 6386 07 de Diciembre del 2025 9570 Chontico Día 8272 07 de Diciembre del 2025 9962 Chontico Noche 6385 06 de Diciembre del 2025 1308 Chontico Día 8271 06 de Diciembre del 2025 0321 Chontico Noche 6384 05 de Diciembre del 2025 0997 Chontico Día 8270 05 de Diciembre del 2025 9560 Super Chontico Noche 6383 04 de Diciembre del 2025 4222 Chontico Noche 6382 04 de Diciembre del 2025 3263 Chontico Día 8269 04 de Diciembre del 2025 9598 Chontico Noche 6381 03 de Diciembre del 2025 5636 Chontico Día 8268 03 de Diciembre del 2025 3290 Chontico Noche 6380 02 de Diciembre del 2025 8104 Chontico Día 8267 02 de Diciembre del 2025 2190 Chontico Noche 6379 01 de Diciembre del 2025 1890 Chontico Día 8266 01 de Diciembre del 2025 6960 Chontico Noche 6378 30 de Noviembre del 2025 8962 Chontico Día 8265 30 de Noviembre del 2025 5817 Chontico Noche 6377 29 de Noviembre del 2025 8778 Chontico Día 8264 29 de Noviembre del 2025 8320 Chontico Noche 6376 28 de Noviembre del 2025 9428 Chontico Día 8263 28 de Noviembre del 2025 9539 Super Chontico Noche 6375 27 de Noviembre del 2025 6887 Chontico Noche 6374 27 de Noviembre del 2025 4016 Chontico Día 8262 27 de Noviembre del 2025 8059 Chontico Noche 6373 26 de Noviembre del 2025 2241 Chontico Día 8261 26 de Noviembre del 2025 6309 Chontico Noche 6372 25 de Noviembre del 2025 0964 Chontico Día 8260 25 de Noviembre del 2025 3808 Chontico Noche 6371 24 de Noviembre del 2025 8816 Chontico Día 8259 24 de Noviembre del 2025 7600 Chontico Noche 6370 23 de Noviembre del 2025 7491 Chontico Día 8258 23 de Noviembre del 2025 5298 Chontico Noche 6369 22 de Noviembre del 2025 6151 Chontico Día 8257 22 de Noviembre del 2025 7036 Chontico Noche 6368 21 de Noviembre del 2025 0583 Chontico Día 8256 21 de Noviembre del 2025 2922 Super Chontico Noche 6367 20 de Noviembre del 2025 3006 Chontico Noche 6366 20 de Noviembre del 2025 9937 Chontico Día 8255 20 de Noviembre del 2025 7578 Chontico Noche 6365 19 de Noviembre del 2025 1928 Chontico Día 8254 19 de Noviembre del 2025 2691 Chontico Noche 6364 18 de Noviembre del 2025 4560 Chontico Día 8253 18 de Noviembre del 2025 8053 Chontico Noche 6363 17 de Noviembre del 2025 8911 Chontico Día 8252 17 de Noviembre del 2025 3832

