Resultados Chontico Día, último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025: números ganadores

El Chontico Día, uno de los sorteos de chance más reconocidos en el Valle del Cauca, regresa este 9 de diciembre de 2025 para captar la atención de miles de apostadores. Como es habitual, la transmisión en vivo se realiza a la 1:00 de la tarde a través de los canales oficiales. Para quienes participaron, este momento es la oportunidad de confirmar si su número resultó ganador. Tenga presente que su boleto debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, porque cualquier alteración invalida el derecho a reclamar el premio.
Al cierre de la emisión, el Chontico Día publica el resultado oficial, que incluye la quinta cifra, un componente adicional utilizado en varias modalidades de apuesta. La cifra ganadora de este martes es:
Para entrar en el juego, se debe elegir un número de cuatro cifras, definir el valor de la apuesta y comprar el tiquete en un punto autorizado. El sistema ofrece dos opciones: seleccionar la combinación manualmente o permitir que se genere de forma automática. El valor mínimo para participar es de $500. Los puntos de venta están disponibles en tiendas, droguerías, supermercados y papelerías, además de plataformas como Paga Todo, que opera en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.
El Chontico ofrece múltiples formas de ganar, según el acierto y la cifra seleccionada:
Cada modalidad debe ser elegida previamente al momento de registrar la apuesta.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6387
|08 de Diciembre del 2025
|0662
|Chontico Día
|8273
|08 de Diciembre del 2025
|6819
|Chontico Noche
|6386
|07 de Diciembre del 2025
|9570
|Chontico Día
|8272
|07 de Diciembre del 2025
|9962
|Chontico Noche
|6385
|06 de Diciembre del 2025
|1308
|Chontico Día
|8271
|06 de Diciembre del 2025
|0321
|Chontico Noche
|6384
|05 de Diciembre del 2025
|0997
|Chontico Día
|8270
|05 de Diciembre del 2025
|9560
|Super Chontico Noche
|6383
|04 de Diciembre del 2025
|4222
|Chontico Noche
|6382
|04 de Diciembre del 2025
|3263
|Chontico Día
|8269
|04 de Diciembre del 2025
|9598
|Chontico Noche
|6381
|03 de Diciembre del 2025
|5636
|Chontico Día
|8268
|03 de Diciembre del 2025
|3290
|Chontico Noche
|6380
|02 de Diciembre del 2025
|8104
|Chontico Día
|8267
|02 de Diciembre del 2025
|2190
|Chontico Noche
|6379
|01 de Diciembre del 2025
|1890
|Chontico Día
|8266
|01 de Diciembre del 2025
|6960
|Chontico Noche
|6378
|30 de Noviembre del 2025
|8962
|Chontico Día
|8265
|30 de Noviembre del 2025
|5817
|Chontico Noche
|6377
|29 de Noviembre del 2025
|8778
|Chontico Día
|8264
|29 de Noviembre del 2025
|8320
|Chontico Noche
|6376
|28 de Noviembre del 2025
|9428
|Chontico Día
|8263
|28 de Noviembre del 2025
|9539
|Super Chontico Noche
|6375
|27 de Noviembre del 2025
|6887
|Chontico Noche
|6374
|27 de Noviembre del 2025
|4016
|Chontico Día
|8262
|27 de Noviembre del 2025
|8059
|Chontico Noche
|6373
|26 de Noviembre del 2025
|2241
|Chontico Día
|8261
|26 de Noviembre del 2025
|6309
|Chontico Noche
|6372
|25 de Noviembre del 2025
|0964
|Chontico Día
|8260
|25 de Noviembre del 2025
|3808
|Chontico Noche
|6371
|24 de Noviembre del 2025
|8816
|Chontico Día
|8259
|24 de Noviembre del 2025
|7600
|Chontico Noche
|6370
|23 de Noviembre del 2025
|7491
|Chontico Día
|8258
|23 de Noviembre del 2025
|5298
|Chontico Noche
|6369
|22 de Noviembre del 2025
|6151
|Chontico Día
|8257
|22 de Noviembre del 2025
|7036
|Chontico Noche
|6368
|21 de Noviembre del 2025
|0583
|Chontico Día
|8256
|21 de Noviembre del 2025
|2922
|Super Chontico Noche
|6367
|20 de Noviembre del 2025
|3006
|Chontico Noche
|6366
|20 de Noviembre del 2025
|9937
|Chontico Día
|8255
|20 de Noviembre del 2025
|7578
|Chontico Noche
|6365
|19 de Noviembre del 2025
|1928
|Chontico Día
|8254
|19 de Noviembre del 2025
|2691
|Chontico Noche
|6364
|18 de Noviembre del 2025
|4560
|Chontico Día
|8253
|18 de Noviembre del 2025
|8053
|Chontico Noche
|6363
|17 de Noviembre del 2025
|8911
|Chontico Día
|8252
|17 de Noviembre del 2025
|3832
