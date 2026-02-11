En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Niña colombiana y su madre relataron cómo fueron detenidas por ICE: "Había una celda con una cámara"

Niña colombiana y su madre relataron cómo fueron detenidas por ICE: "Había una celda con una cámara"

María Antonia Guerra, de 9 años, llegó a Miami (Estados Unidos) para vivir unas vacaciones con su madre, sin saber que era el principio de una "historia de terror" en un centro de detención.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 11 de feb, 2026
AFP / Propública

María Antonia Guerra Montoya, de 9 años, y su madre María Alejandra Montoya vivieron una "historia de terror" el 2 de octubre del 2025, cuando la menor fue detenida por agentes del ICE mientras viajaba de Medellín a Miami a unas vacaciones. Lo que iba a ser un reencuentro y un viaje soñado, de tan solo 10 días, se convirtió en una pesadilla que se extendió por más de cuatro meses, pues ambas fueron trasladadas a un centro de detención de migrantes en Texas donde, según relatan para Noticias Caracol en vivo.

Justo cuando llegó al aeropuerto de Miami y estaba esperando a su madre, quien estaba en la puerta donde se reciben los vuelos internacionales, una azafata le dijo a María Antonia que podía ser inadmitida en Estados Unidos y obligada a regresar a Colombia. Inmediatamente, se le acercó un agente del ICE y la interrogó "por dos horas".

María Alejandra, sin saber qué ocurría, llegó al área de Migración para recibir a su hija, y los agentes le dijeron que la menor fue llevada a un cuarto para "un proceso de rutina", pero que ya podía recogerla. Era un reencuentro muy esperado teniendo en cuenta que la mujer llevaba viviendo territorio estadounidense los últimos siete años, ya que se casó con alguien en Estados Unidos y estaba adelantando el proceso legal para establecerse en dicho país.

"Para mí eran unas vacaciones más que se convirtieron en un infierno (...) Ninguna mamá debería decidir entre pelear por sus derechos o la libertad de un niño", recalcó.

La niña de 9 años fue llevada a un "cuarto muy grande" y "gris", con "muchas sillas". Un agente le quitó el pasaporte, mientras otras personas le preguntaron cosas de su madre, de por qué residía en ese país, en qué trabajaba y por qué no vivían juntas. "Yo no sabía responder a esas preguntas", comentó la menor, quien pedía la compañía de su mamá.

Dos horas después ambas fueron detenidas por el ICE. Permanecieron durante dos días más en ese cuarto, durmiendo en un mueble "porque no habían camas". Estaban en "una celda, con una cámara" donde tenían que hacer señas para pedir todo. "Con María Antonia pasamos todo el tiempo tratando de imaginar, de crear historias, de jugar y hacer ese momento más llevadero", relató María Alejandra.

Cuando salieron de allí, fueron llevadas "en un avión" hasta el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas (Estados Unidos), donde permanecieron durante 128 días.

Noticia en desarrollo....

