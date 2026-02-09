Siga aquí el segundo debate de precandidatos de La Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol

Este martes 10 de febrero se lleva a cabo la segunda parte del debate de precandidatos de la Gran Consulta por Colombia en Noticias Caracol, un espacio que hace parte de la serie de encuentros organizados con los aspirantes que buscan llegar a la Presidencia de la República en 2026. En esta nueva jornada participarán Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa, quienes responderán preguntas formuladas por la ciudadanía sobre los principales asuntos que consideran prioritarios y las propuestas con las que plantean atenderlos desde el Gobierno nacional.

El debate hace parte de las consultas interpartidistas que se desarrollan de cara a las elecciones presidenciales y legislativas, y busca ofrecer a los votantes información directa sobre los enfoques y planteamientos de quienes aspiran a representar en los próximos comicios.

Este encuentro da continuidad al primer debate realizado el lunes 9 de febrero, en el que Noticias Caracol convocó a cinco de los nueve precandidatos que integran la Gran Consulta por Colombia. En ese espacio participaron Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, quienes respondieron a preguntas relacionadas con sus planes de gobierno y los énfasis que tendrían en caso de llegar a la Casa de Nariño.



La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo 8 de marzo, fecha en la que también se elegirán los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En total, en el tarjetón electoral los ciudadanos encontrarán las consultas por el 'Frente por la Vida', la 'Consulta de las Soluciones' y finalmente 'La Gran Consulta por Colombia'.



Siga el minuto a minuto del debate de la 'Gran Consulta por Colombia'.



1. ¿Qué haría para atender una situación como las inundaciones en Córdoba?

Vicky Dávila: "Un abrazo a toda la gente en Córdoba. La situación en Sucre también es grave. Lo primero que uno tiene que hacer como presidente es irse para allá y no esperar neuve días como hizo el presidente Petro. Luego de llegar allá, hay que poner a funcionar todo el aparato del Estado. Que lleguen las ayudas, que llegue la Fuerza Pública, que llegue la Defensa Civil. Y entender con expertos y técnicos la represa de Urrá, si es el caso de Córdoba. Pero hay que hacer que el Estado paquidérmico no se quede esperando, mirando titulares y que llegue primero la prensa (...) Lo más importantes es que se pueda prevenir y que no se roben la plata. Porque la plata para atender los desastres en este Gobierno se la robaron, y eso lo tenemos que cambiar".

David Luna: "Es fundamental ver cómo se gestiona una crisis y para hacerlo no solo se necesita la presencia presidencial, sino equipos. Y en estos momentos tanto la Defensa Civil como los Bomberos vienen siendo apartados por el Gobierno y no reciben apoyos para responder. Y hay que prevenir los efectos del cambio climático para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Y para lograrlos no solo tener la unidad sino comprender que es responsabilidad directa del presidente gerenciar, administrar y ejecutar".

Enrique Peñalosa: "Me duele infinitamente el sufrimiento que están atravesando tantos colombianos. Eso, por supuesto, requiere capacidad gerencial. Un puesto de mando y control. El presidente a cargo. Yo ya lo hice en temas de orden público. Además, eso requiere prevención y obras. A mí me causan de que soy el del cemento. Sí, soy el del cemento. Y eso es lo que requiere, obras. Allá en La Mojana es absurdo por las tragedias de las inundaciones sino por el potencial de desarrollo agrícola que puede tener. Lo mismo en Córdoba con el río Sinú, allá lo que se necesita es terraplenes, carreteras más elevadas, obras, una visión social de intervención".

Aníbal Gaviria: "Lo primero es la expresión de solidaridad y el abrazo a quienes están hoy en esta situación. El elemento fundamental aquí tenía que haber sido la prevención. ¿Dónde estuvo la prevención? Se sabe desde hace meses los niveles de Urrá. A futuro un Gobierno serio y con capacidad y experiencia tiene es que prevenir y para eso se necesita una UNGRD libre de corrupción y absolutamente técnica y libre de politiquería. Y segundo, atención, con presencia inmediata del gobernante. Y también coordinación, trabajar en equipo entre el presidente y los gobernantes de las regiones".