Presidente Petro retira del servicio al general Urrego, señalado de presunto complot contra él

El general Edwin Urrego fue llamado a calificar servicios, según un decreto publicado por el Ministerio de Defensa. El oficial dijo que “nunca tuvo cercanía a carros del presidente”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
General señalado de presunto complot contra Petro fue retirado de servicio
Foto suministrada

El presidente Gustavo Petro retiró del servicio al general Edwin Urrego a quien señaló de estar detrás de un supuesto complot para introducir estupefacientes en su vehículo.

La denuncia la hizo durante el consejo de ministros en Montería, afirmando que “hay un general que ordené retirar de la Policía” y que tenía “una misión muy extraña; alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”.

Según Petro, dicho oficial “tiene que ver con usted”, refiriéndose al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien “le allanó su casa, era para eso”.

Noticia en desarrollo.

