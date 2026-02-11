Adiós a la cuota inicial para comprar vivienda en Colombia: así funcionará nuevo esquema del FNA

A partir del primer trimestre de 2026, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pondrá en marcha un esquema que permitirá financiar hasta el 100% del valor de una vivienda, eliminando la exigencia de cuota inicial; de acuerdo con lo informado por la entidad, para muchos hogares, especialmente aquellos con ingresos bajos o inestables, ese primer ahorro representa la barrera más difícil de superar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con ese panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció que desde el primer trimestre de 2026 comenzará a ofrecer créditos que cubrirán hasta el 100% del valor del inmueble, sin exigir ese pago inicial que hoy suele representar el 10% o más del precio total. La medida, según explicó la presidenta de la entidad, Laura Milena Roa, busca ampliar el acceso al sistema financiero y facilitar que más colombianos puedan convertirse en propietarios.

"Somos la única entidad financiera que por medio del crédito de vivienda te puede financiar el 90%. Hay un reto muy importante para los colombianos al ahorrar esa cuota inicial, entonces ahorita con el fondo solo necesitas un 10% de cuota inicial; pero, la noticia muy buena que le tenemos desde el gobierno es que estamos ya en la aprobación de financiar el 100% de la vivienda. Es decir, no vamos a tener ese reto de la cuota inicial, que esperamos inicie en el primer trimestre del siguiente año"



¿Cuál será el requisito para aplicar a financiación del 100%?

El FNA estableció que quienes aspiren al crédito deberán demostrar constancia en el ahorro a través de los productos financieros que ofrece la entidad. En concreto, el requisito consiste en mantener disciplina de ahorro mediante el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) o el Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus). Este último es un mecanismo flexible que permite a los afiliados definir una meta de ahorro y aportar de acuerdo con sus posibilidades, sin montos rígidos obligatorios.



En esta modalidad no es tan importante la cantidad exacta que se ahorre cada mes, más bien es relevante la regularidad y el compromiso con el objetivo de reunir un capital mínimo que refleje la responsabilidad financiera del afiliado. De acuerdo con lo indicado por la presidenta Roa, "si usted se gana $500 mil, venga y ahorre $50 mil, que con eso usted va ahorrando con disciplina para que el día de mañana pueda tener ese requisito que pedimos nosotros de ahorro, que es 1.2 salarios mínimos".



¿Quiénes podrán aplicar a nuevo esquema del FNA?

Una de las características del nuevo esquema es que no se limitará exclusivamente a trabajadores formales con cesantías. El FNA diseñó el modelo para incluir perfiles que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades para acceder a crédito hipotecario. Entre los posibles beneficiarios se encuentran:



Trabajadores independientes o informales.

Emprendedores con ingresos propios.

Colombianos residentes en el exterior que deseen adquirir vivienda en el país.

Personas que no tienen cesantías, pero sí capacidad de ahorro.

Jóvenes profesionales que buscan adquirir su primera vivienda.

Actualmente, el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con cerca de 2,4 millones de afiliados. De ellos, aproximadamente 1,9 millones están vinculados a través de sus cesantías y más de 468.000 corresponden a trabajadores independientes o informales que utilizan los esquemas de ahorro voluntario. Según cifras de la entidad, casi el 20% de esos afiliados independientes son jóvenes y más de 281.000 son mujeres cabeza de familia.



¿Cómo funciona el AVC Plus?

El Ahorro Voluntario Contractual Plus es una modalidad reciente que permite estructurar un plan personalizado. El afiliado define la meta, el plazo y el ritmo de aportes. Una vez alcanzado el ahorro mínimo exigido, podrá solicitar el crédito hipotecario, incluyendo el nuevo esquema del 100% de financiación cuando entre en plena vigencia.



Entre las condiciones del programa se destaca que no se cobran cuotas de administración, ni penalidades por modificar el plan. Tampoco hay cargos por retiros o mantenimiento de la cuenta. Además, el Fondo ofrece una rentabilidad del 2% efectivo anual sobre el dinero ahorrado. La entidad insiste en que este modelo busca fomentar la cultura financiera y facilitar el acceso al crédito a personas que, por su perfil laboral o nivel de ingresos, no suelen ser consideradas por la banca tradicional.

Publicidad

Por ahora, el FNA mantiene vigente la financiación de hasta el 90% del valor del inmueble, tanto para vivienda nueva como usada. La meta institucional es implementar progresivamente el crédito del 100% durante 2026, sujeto a la aprobación final y a los ajustes operativos correspondientes. La financiación total aplicará no solo para Vivienda de Interés Social (VIS), sino también para otros segmentos del mercado, aunque la entidad ha señalado que priorizará a los hogares con menores ingresos. Además de la compra directa de vivienda, el Fondo mantiene otras líneas de financiación como:



Mejoramiento de vivienda.

Construcción en lote propio.

Leasing habitacional.

Compra de cartera hipotecaria.

Traslado de cesantías y afiliación.

Para quienes tienen contrato laboral formal, el traslado de cesantías al FNA sigue siendo una de las principales vías de vinculación. El plazo anual para que las empresas consignen las cesantías vence el 14 de febrero, fecha que suele marcar el inicio de decisiones relacionadas con vivienda y ahorro. La otra alternativa es el ahorro voluntario, dirigida a quienes no cuentan con cesantías; la afiliación no tiene costo y puede realizarse a través del portal oficial del Fondo o en sus puntos de atención presencial.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co