Resultados Chontico Día hoy, 17 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este lunes 17 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. Después de la extracción oficial, se conocen las cifras correspondientes a esta edición, información que permite revisar los comprobantes y comprobar si la combinación registrada coincide con el resultado publicado.



Resultados Chontico Día del 17 de agosto de 2026

Luego de finalizar el sorteo de este lunes, estos son los resultados de la jornada:



Número ganador: 9241

9241 Quinta cifra: 3

Para verificar correctamente el resultado, se deben comparar las cuatro cifras registradas en el comprobante con la combinación oficial y revisar que coincidan en el orden correspondiente. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también es necesario comprobar este número adicional.

El tiquete original debe conservarse en buenas condiciones, ya que es el documento que permite acreditar la jugada en caso de obtener un premio.



¿A qué hora se juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año a la 1:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

Una vez termina la extracción, el resultado se da a conocer mediante los canales autorizados. Al consultar las cifras, es importante verificar que correspondan específicamente a la jornada del 16 de agosto y no a otro sorteo de Chontico.



¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, se selecciona una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se establece el valor de la jugada y se registra en un punto autorizado o mediante las plataformas habilitadas.



El juego contempla diferentes modalidades de acuerdo con el número de cifras acertadas y la forma en que se registra la apuesta. Entre ellas se encuentran:



Una cifra o “uña”.

Dos cifras o “pata”.

Tres cifras directo o “pleno”.

Tres cifras combinado.

Cuatro cifras directo o “superpleno”.

Cuatro cifras combinado o “supercombinado”.

La quinta cifra corresponde a una balota complementaria que se utiliza en las modalidades que contemplan esta opción. Por esta razón, antes de establecer si una jugada resulta premiada es necesario revisar las condiciones registradas en el comprobante.



¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Si las cifras del tiquete coinciden con el resultado oficial, el comprobante original debe conservarse sin alteraciones. No debe presentar tachaduras, enmendaduras, roturas u otros daños que puedan dificultar su validación.



Para adelantar el proceso de cobro se requiere presentar el tiquete original y un documento de identidad vigente. El procedimiento puede variar de acuerdo con el valor del premio y los requisitos establecidos para cada cuantía.

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En premios de mayor valor pueden solicitarse documentos adicionales. Además, las ganancias provenientes de juegos de suerte y azar están sujetas a las disposiciones tributarias colombianas y, cuando corresponde, a la retención por concepto de ganancias ocasionales.

Los premios de chance tienen un término establecido para realizar el proceso de cobro. De manera general, el ganador dispone de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

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Una vez vence este periodo sin adelantar el trámite, el derecho al cobro expira. Por ello, después de verificar un resultado favorable, es importante conservar el comprobante y realizar oportunamente la reclamación.

También se recomienda consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales y evitar publicar fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de proteger los datos de la jugada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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