Resultados Chontico Día hoy, domingo 24 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este domingo 24 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de apostadores en distintas regiones de Colombia. Como ocurre diariamente, los jugadores esperan conocer la combinación ganadora.



Este tradicional juego de azar continúa consolidándose entre los más consultados gracias a su dinámica sencilla, la posibilidad de apostar desde montos bajos y la frecuencia diaria de sus sorteos.



Resultados Chontico Día hoy, 24 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a este domingo, estos son los resultados de la jornada:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente en canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar errores o inconvenientes durante el proceso de validación y cobro de premios.

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Horarios oficiales de los sorteos Chontico

El Chontico realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en diferentes horarios según la modalidad del juego:



Chontico Día: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chontico Noche:

Lunes a viernes: 7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

Cada transmisión se desarrolla bajo medidas de supervisión y control que buscan garantizar la transparencia de los resultados.

¿Cómo jugar el Chontico Día?

Para participar en el Chontico Día, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta que desea realizar.



Las apuestas pueden hacerse en puntos autorizados, establecimientos comerciales y plataformas digitales habilitadas para juegos de suerte y azar. Además, el sistema permite ingresar el número manualmente o generar una combinación automática al azar.



El valor mínimo de apuesta generalmente inicia desde los $500 pesos, permitiendo que diferentes tipos de jugadores puedan participar diariamente.

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Modalidades de premio del Chontico Día

El juego cuenta con varias categorías de premio dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad seleccionada:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

paga $5 por cada peso apostado. Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso jugado.

paga $50 por cada peso jugado. Tres cifras directas (pleno) : paga $400 por cada peso apostado.

: paga $400 por cada peso apostado. Tres cifras combinadas: paga $83 por cada peso jugado.

Cuatro cifras directas (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

paga $4.500 por cada peso apostado. Cuatro cifras combinadas: paga $308 por cada peso jugado.

Cada modalidad debe definirse al momento de registrar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, ya que este será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

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Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos autorizados. Para montos superiores, el jugador deberá acudir a oficinas habilitadas y cumplir con requisitos adicionales establecidos por la entidad operadora.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales para premios de alto valor.

Registro de datos personales en el reverso del comprobante.

Las autoridades recuerdan que los premios tienen una vigencia de un año para ser reclamados. Después de ese plazo, los recursos pasan a los fondos destinados al sistema de salud, según lo establece la normativa colombiana sobre juegos de suerte y azar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co