Resultados Chontico Día hoy, sábado 16 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este sábado 16 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene atentos a miles de jugadores en distintas regiones del país. Como ocurre diariamente, los apostadores siguen la transmisión oficial y esperan conocer los números ganadores para verificar si su apuesta resulta favorecida.



Este juego de azar se mantiene como uno de los más populares en Colombia gracias a su dinámica sencilla, la posibilidad de apostar desde montos bajos y la frecuencia diaria de sus sorteos. Además, permite diferentes modalidades de apuesta, lo que amplía las opciones para quienes participan constantemente en esta modalidad de chance.

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La jornada de este sábado se desarrolla bajo los controles habituales de supervisión y verificación, mecanismos que buscan garantizar la transparencia durante todo el proceso del sorteo.



Resultados Chontico Día hoy, 16 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Quinta cifra: [POR DEFINIR]

Los resultados oficiales deben verificarse únicamente en plataformas autorizadas y canales oficiales para evitar información errónea o posibles fraudes relacionados con el cobro de premios.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

Para participar en el Chontico Día, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta que desea realizar. El sistema permite ingresar el número manualmente o generar una combinación automática al azar.

Las apuestas pueden hacerse en puntos autorizados, establecimientos comerciales y plataformas digitales habilitadas para este tipo de juegos de suerte y azar.



El valor mínimo de apuesta suele ser accesible, permitiendo que diferentes personas participen diariamente en el sorteo.



Modalidades de premio del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con distintas modalidades de pago dependiendo de la cantidad de cifras acertadas por el jugador.



Entre las categorías más comunes se encuentran:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinadas: paga $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga $308 por cada peso apostado.

Cada modalidad debe seleccionarse al momento de realizar la apuesta.



Horario del sorteo Chontico Día

El Chontico Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El sorteo se realiza habitualmente en horas de la tarde:



Chontico Día: 1:00 p.m.

Gracias a su frecuencia diaria, este juego continúa consolidándose como una de las opciones de azar más consultadas por los colombianos.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

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Los premios menores pueden cobrarse directamente en el punto autorizado donde se realizó la apuesta. Para premios de mayor valor, el jugador debe acudir a oficinas autorizadas y presentar el documento de identidad junto con el tiquete original diligenciado.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios tienen un tiempo límite para ser reclamados y que los montos superiores a lo establecido por la ley están sujetos a descuentos y retenciones por concepto de ganancia ocasional.

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Con una nueva jornada en curso, el Chontico Día mantiene la expectativa de miles de participantes que diariamente esperan acertar la combinación ganadora y obtener un premio a través de este tradicional juego de chance en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co