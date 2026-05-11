Resultados Chontico Noche hoy, lunes 11 de mayo de 2026: números ganadores

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más representativos del suroccidente colombiano y tiene una fuerte presencia en el Valle del Cauca. Su dinámica diaria y la posibilidad de apostar desde montos bajos lo convierten en una opción popular entre quienes participan en este tipo de juegos de suerte y azar
De lunes a viernes este sorteo se lleva a cabo a las 7:00 p.m., y los domingos y festivos a las 8:00 p.m. Cada jornada se transmite en vivo y es verificada mediante protocolos que buscan garantizar la transparencia del proceso.
Resultado del Chontico Noche hoy 11 de mayo de 2026
Una vez finaliza el sorteo correspondiente a esta noche, se confirman los siguientes resultados:
- Número ganador: 9846
- Quinta cifra: 3
Los resultados oficiales son publicados posteriormente a través de los canales autorizados del operador del juego y constituyen la única referencia válida para verificar premios.
¿Cómo se juega el Chontico?
Para participar en este juego de chance, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta. El sistema permite escoger el número manualmente o dejar que la máquina lo asigne de forma aleatoria.
Modalidades de premio
El Chontico ofrece diferentes formas de ganar según la cantidad de cifras acertadas:
- Una cifra (uña): $5 por cada peso apostado.
- Dos cifras (pata): $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.
El tipo de apuesta debe definirse al momento de comprar el tiquete.
¿Cómo reclamar un premio?
Los premios menores, hasta $100.000, pueden reclamarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta, presentando el tiquete original en buen estado.
En el caso de premios iguales o superiores a ese monto, el ganador debe acudir a puntos autorizados con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales.
- Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.
El tiquete ganador tiene una vigencia de un año para ser reclamado a partir de la fecha del sorteo, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.
El juego está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país, y su operación cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, que vela por la legalidad y transparencia de cada sorteo.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
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