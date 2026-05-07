Resultados Chontico Noche último sorteo de hoy, jueves 7 de mayo de 2026: números ganadores

La jornada de este jueves 7 de mayo de 2026 avanza con la expectativa habitual que genera uno de los sorteos de chance más queridos y seguidos en el territorio nacional: el Chontico Noche. Bajo su icónico lema "Gane tempranito y cobra rapidito", este sorteo se ha consolidado como un pilar de la esperanza para miles de colombianos que, día tras día, confían en sus números de la suerte para transformar su realidad financiera.



Resultado Chontico Noche del jueves 7 de mayo

Número ganador: 0 - 9 - 7 - 3

Balota adicional / La Quinta: 3

(Nota: Este campo informativo será actualizado en tiempo real inmediatamente después de que el sorteo sea certificado por los delegados de la Lotería del Valle a las 7:00 p. m. a través de la señal de televisión regional).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta apostar?

El Chontico Noche opera bajo la modalidad de chance, lo que ofrece una flexibilidad que las loterías tradicionales no poseen. El apostador elige una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y decide el valor de su inversión:



Costo mínimo: Se puede participar con apuestas desde los $500 pesos .

Se puede participar con apuestas desde los . Personalización: El premio final es directamente proporcional a la cantidad apostada; entre mayor sea el valor del tiquete, más robusto será el premio en caso de acierto.

El premio final es directamente proporcional a la cantidad apostada; entre mayor sea el valor del tiquete, más robusto será el premio en caso de acierto. Puntos autorizados: Los tiquetes pueden adquirirse en la red Gane (Valle del Cauca) y en aliados nacionales como Paga Todo (Bogotá y Cundinamarca) o SuperGIROS en el resto del país.

Para este jueves 7 de mayo, el sorteo mantiene su puntualidad característica. Los resultados se conocen en vivo a las 7:00 p. m.. La transmisión oficial se realiza por el canal regional Telepacífico. Además de la televisión, los ganadores suelen verificar los números en las plataformas digitales de la Lotería del Valle y en los tableros físicos de los puntos de venta autorizados.



Historia, funcionamiento y plan de premios

El Chontico Noche es un producto de la Lotería del Valle, creado originalmente para ofrecer un sorteo diario que dinamizara los ingresos destinados al sistema de salud pública en el suroccidente colombiano. Su transparencia, garantizada por el uso de baloteras neumáticas y la supervisión de delegados del gobierno, lo ha convertido en un referente nacional de confianza.

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El plan de premios se estructura según el nivel de precisión:



Cuatro cifras (Directo): Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras (Directo): Paga 400 veces lo apostado.

Paga 400 veces lo apostado. Dos cifras (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

Paga 50 veces lo apostado. Una cifra (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la suerte le sonríe este jueves, debe seguir el protocolo legal para asegurar su premio:



Conservación del tiquete: El comprobante físico es la única garantía de cobro. Debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Documentación: Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original y ser mayor de edad. Cobro: Los premios de menor cuantía pueden redimirse en cualquier punto de la red donde se realizó la apuesta. Para premios mayores, que superen los topes de ley para la retención por ganancia ocasional, el ganador deberá acudir a las oficinas administrativas principales para el trámite de pago correspondiente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.