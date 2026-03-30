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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche último sorteo del lunes 30 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo del lunes 30 de marzo de 2026: números ganadores

El lunes 30 de marzo se lleva a cabo un nuevo sorteo del Chontico Noche. Conéctese en vivo con los resultados.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Chontico Noche
Foto: Freepik / Chontico Noche

Comienza la última semana de marzo de 2026 y, con ella, se renuevan las esperanzas de miles de apostadores en todo el territorio nacional. Este lunes 30 de marzo, el sorteo del Chontico Noche se toma las pantallas para entregar nuevos premios bajo su tradicional premisa de "gane tempranito y cobre rapidito".

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Como es habitual en el inicio de jornada laboral, el flujo de apuestas aumenta y la expectativa por el número que dicten las balotas de la Lotería del Valle es máxima, especialmente con la llegada de la Semana Santa y los planes que tienen muchas familias fuera de sus ciudades.

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Para este lunes, el sorteo mantiene su horario estelar a las 7:00 p. m. con la transmisión en directo por el canal regional Telepacífico. También puede seguir el minuto a minuto en las plataformas digitales de la Lotería del Valle y portales de noticias especializados en juegos de azar.

Resultados del Chontico Noche del 30 de marzo

  • Número ganador:
  • Balota adicional:

(Nota: La información se actualizará de manera inmediata una vez finalice el sorteo oficial a las 7:00 p. m. por el canal Telepacífico).

¿Cómo jugar el Chontico y cuál es el costo del tiquete?

El Chontico Noche destaca por su accesibilidad. Para participar, el usuario debe seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y se puede jugar desde un monto mínimo de $500 pesos, lo que lo hace ideal para cualquier presupuesto.

Puede adquirir su tiquete en las redes autorizadas como Gane en el suroccidente del país, o a través de Paga Todo y SuperGIROS en el resto de los departamentos colombianos.

El Chontico nació como una alternativa de juego diario respaldada por la Lotería del Valle. A lo largo de los años, pasó de ser un sorteo local a convertirse en un referente nacional debido a su transparencia y la velocidad con la que entrega los premios. Además, el recaudo de este juego es vital, ya que una parte significativa de las ventas se destina por ley a fortalecer el sistema de salud en Colombia.

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Su funcionamiento es mecánico y transparente: se utilizan cuatro baloteras automáticas que seleccionan de forma aleatoria cada uno de los dígitos. Este sistema, auditado por entes gubernamentales, asegura que cada colombiano tenga exactamente las mismas posibilidades de ganar cada noche.

¿Cómo reclamar el premio si resulta ganador?

Si su número coincide con el resultado oficial, el proceso de cobro es ágil pero requiere seguir ciertos protocolos legales:

  1. Validación del tiquete: Asegúrese de que su billete no tenga tachaduras, enmendaduras ni esté húmedo. El soporte físico es el único documento que garantiza el pago.
  2. Montos menores: Se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red donde apostó presentando la cédula original.
  3. Montos mayores: Para premios que superen los topes establecidos por la red (generalmente por encima de los 2 millones de pesos), debe acudir a las oficinas principales de la concesionaria con su documento de identidad y el tiquete original para iniciar el trámite de pago mediante cheque o transferencia bancaria.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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