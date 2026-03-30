Detalles desconocidos del crimen de biólogo italiano en Santa Marta: videos y ocho capturados

En abril de 2025, el reconocido biólogo molecular italiano Alessandro Coatti llegó a Santa Marta como parte de su recorrido por Colombia. Días después, entabló contacto con un hombre de la región a través de una aplicación de citas. Lo que comenzó como un encuentro casual terminó en tragedia. Las autoridades lograron reconstruir paso a paso los hechos que condujeron a su asesinato y posterior desmembramiento, un caso que derivó en la captura de ocho personas implicadas. Séptimo Día recopiló la información.

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Alessandro Coatti no era un turista convencional; se trataba de un científico con una trayectoria destacada. De acuerdo con Camilo George, secretario de Gobierno de Santa Marta: "Era un biólogo molecular, investigador, profesor, una hoja de vida brillante". El investigador, de 38 años y radicado en Londres, llegó a la capital del Magdalena tras recorrer Bolivia, Ecuador y varias ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín y San Andrés.

Su presencia en la región obedecía a intereses académicos específicos vinculados a la riqueza natural de la zona. George precisó que el italiano "había estado en Santa Marta, precisamente en el parque Tayrona, varios días investigando sobre la biodiversidad de ese lugar". Sin embargo, su labor científica se vio interrumpida de manera abrupta.



Desaparición y macabro hallazgo

La investigación se activó el domingo 6 de abril de 2025, tras una llamada de alerta al comando de la Policía de Santa Marta. El coronel Jaime Ríos relató que recibieron información "donde nos orientan que en el sector continuo al estadio Sierra Nevada se ubica en una bolsa plástica partes de un cuerpo humano". Al llegar al lugar, el equipo de criminalística se enfrentó a una escena macabra.



Una pista fundamental para la identificación del cuerpo fue un elemento que el cuerpo aún portaba. El coronel Ríos observó que la víctima "tenía en su brazo una manilla. Esa manilla identificaba el hotel donde estaba hospedado”. Con esa información, el CTI de la Fiscalía se desplazó al establecimiento en el centro de la ciudad.



“En el hotel se estableció que se trataba de una persona que había llegado días antes a hospedarse y que era un ciudadano extranjero de nacionalidad italiana”, relató el investigador Heider Pérez.



Fatal encuentro a través de una aplicación de citas

La reconstrucción de los últimos movimientos del biólogo fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad y redes sociales. Las grabaciones del día del crimen muestran al biólogo caminando por el centro de Santa Marta, vestido con un pantalón naranja y una camiseta. En el Parque de los Novios se produjo el encuentro con un hombre, una cita que inicialmente parecía amistosa y tras la cual ambos tomaron un taxi hacia un rumbo desconocido.

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Las autoridades determinaron que el contacto inicial se realizó a través de Grindr, una plataforma basada en geolocalización para la población LGBTIQ+. Ahí Coatti usaba el seudónimo ‘Hung 37’.

El hombre que lo citó fue identificado como Uber Etilvio Torres, conocido como alias ‘Uber’. “Pasados 10 días ya teníamos capturado a una de las personas y comienza a orientar cuál fue su papel dentro de esa situación tan lamentable que sufrió este extranjero”, afirmaron las autoridades.

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Uber, fue el primer eslabón de una cadena delictiva conformada por seis hombres y una mujer. Tras el encuentro, el biólogo fue llevado a un lote ubicado en el barrio El Pando, al sur de la ciudad.



Tortura y víctima de un paseo millonario

Para los investigadores, el italiano Alessandro Coatti fue víctima del conocido paseo millonario. Según establecieron, una vez en el lote del barrio El Pando, fue sometido a actos de violencia y tortura con el fin de “sacarle toda la información con respecto a las cuentas bancarias y obviamente que él suministrar las claves de las tarjetas".

A diferencia de otras víctimas, según las autoridades, el científico opuso resistencia a las demandas de sus captores. “Cuando se vieron con la persona y el cuerpo del señor, lo que determinaron fue que no lo podían sacar completo del lugar y lo que hicieron fue desmembrarlo”, afirmaron.

El reporte indicó que esta acción fue realizada entre ocho personas, quienes posteriormente usaron una motocicleta para distribuir los restos en puntos de la ciudad que carecían de videovigilancia.



Pistas clave y los ocho capturados por el crimen

A pesar del intento de ocultamiento, las pruebas técnicas fueron contundentes. En el allanamiento al lote en El Pando, el uso del reactivo permitió hallar rastros de sangre que coincidieron con el ADN de la víctima. Además, se recuperaron objetos personales como "la camisa con la que la víctima había salido del hotel", así como tarjetas y documentos de pagos en restaurantes.

Además, la Policía estableció que los criminales comercializaron el teléfono celular de la víctima. Tras rastrear el dispositivo, confirmaron que estaba siendo utilizado en Santa Marta.

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Con estas evidencias, la Fiscalía procedió con la captura de los ocho involucrados. Durante la audiencia se les señaló por "homicidio, posterior descuartizamiento y intento de ocultamiento del cadáver, así como el el hurto de pertenencias". Actualmente, los ocho implicados permanecen en prisión a la espera de un juicio, mientras la familia del biólogo ha manifestado su deseo de no dar declaraciones adicionales sobre el suceso.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.