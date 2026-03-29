"Hechos muy graves": fiscal Camargo habla sobre los hallazgos en los archivos secretos de 'Calarcá'

En su entrevista con el diario El Espectador, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que, tras cuatro meses de investigación, se logró corroborar la veracidad y gravedad del contenido de los dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc, y a sus hombres en un retén a mediados del 2024, información que fue revelada a finales del año pasado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

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En varios correos que fueron incautados en una caravana a las disidencias, se hace referencia a dos funcionarios: el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y el director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía. Los archivos de 'Calarcá' que permanecían guardados en la Fiscalía demostrarían el alto grado de infiltración y de informantes que tiene este grupo armado ilegal en las principales instituciones del Estado, como en la propia Fiscalía, el Ejército Nacional, la Policía y las agencias de inteligencia.



Ahora bien, en la entrevista de El Espectador, la fiscal Camargo asegura que el contenido de los dispositivos incautados es uno de los motivos para solicitar la reactivación de la orden de captura contra alias Calarcá y para abrir una investigación, que avanza en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, en contra del general Huertas y Mejía.



"Lo que se refiere a reiterar la solicitud de que se levante la orden de captura tiene que ver con hallazgos, con cosas que pudimos ratificar de la información que reposaba en los computadores y en los teléfonos celulares que fueron incautados cuando se hizo esa caravana. Fue la queja que sale en el canal Caracol: que sobre eso no se había trabajado, que tenía que ver con las relaciones del grupo con un general y con una persona de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es una investigación que está trabajando la delegada ante la Corte", indicó la funcionaria.

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Según Camargo, los investigadores de la Fiscalía volvieron a examinar la información de los dispositivos y encontraron que 'Calarcá' y el grupo de disidencias que lidera aprovecharon el proceso de negociación con el Gobierno para cometer graves crímenes: "Nosotros volvimos a hacer la extracción de toda esa información y efectivamente pudimos comprobar que hay hechos muy graves asociados con alias 'Calarcá' que, de hecho, algunos de ellos, fueron revelados por ese medio de comunicación en ese informe especial (...) Tienen que ver con hechos de homicidios que habrían encargado, y que resultan conductas muy graves como para estar sentado en una mesa de negociación con una suspensión de orden de captura. En eso se fundamenta esa petición".

Uno de los casos particulares a los que se refirió la fiscal en la entrevista con El Espectador fue el asesinato de un líder social ordenado por 'Calarcá'. Este crimen, así como el reclutamiento de menores de edad y otros delitos, hizo parte de la investigación revelada de Noticias Caracol. "Hay un caso en particular que está manejando la Unidad Especial de Investigación que tiene que ver con el homicidio de un líder social. La orden para ejecutarlo aparece ahí en los chats y luego aparece la evidencia de su asesinato y cómo se le reporta a alias Calarcá", aseguró.

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Cuando estalló el escándalo, el presidente Gustavo Petro, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía atacaron la denuncia periodística y la calificaron como un "montaje". Hoy la fiscal general confirma su veracidad.

UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL

