Bancolombia y Davivienda confirman horarios de sus sucursales para la Semana Santa

Es probable que varios colombianos aprovechen la Semana Santa para realizar consignaciones, pagos de facturas o cualquier trámite bancario. No obstante, es importante tener en cuenta cuáles son los horarios que manejarán estas entidades durante la temporada. Noticias Caracol confirmó con Bancolombia y Davivienda cuáles serán los horarios en sus sucursales. Tome nota.

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Horarios Bancolombia Semana Santa 2026

La entidad informó que las oficinas trabajarán con normalidad el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, manteniendo los horarios convencionales en todas las ciudades donde tiene presencia. Estos días corresponden al periodo hábil anterior a los festivos de la celebración religiosa, por lo que el funcionamiento se mantiene sin variaciones. En la entrada de cada oficina podrá confirmar su respectivo horario de atención.

El banco también anunció que el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril no habrá atención en ninguna de sus sucursales. Ambos días son festivos nacionales, por lo que las actividades presenciales se suspenden en su totalidad. Esta medida aplica para todo el territorio colombiano y no depende del tipo de oficina ni de la ciudad. La suspensión de la atención en ventanillas responde a la reglamentación que se mantiene año tras año para los bancos durante estos dos días específicos.



Para el sábado 4 de abril, Bancolombia precisó que solo abrirán las sucursales que operan de manera habitual durante fines de semana. Esto implica que la disponibilidad dependerá de las oficinas que ya cuentan con jornada sabatina. Por supuesto, esta entidad, al igual que todos los bancos, no tiene horario de atención los domingos.



Además, la institución recordó que todos sus canales digitales y electrónicos se mantendrán activos sin interrupción. Entre estos se encuentran los cajeros electrónicos, los kioscos, los corresponsales bancarios —dependiendo de los horarios de los comercios donde operan—, las aplicaciones móviles, las sucursales virtuales, la línea telefónica y las herramientas de asistencia automatizada. Con esta disponibilidad continua se busca garantizar que los usuarios puedan realizar transacciones y consultas durante los días festivos sin acudir a una sucursal.



Horarios Davivienda para Semana Santa

En el caso de Davivienda, además de las medidas generales que rigen para el sistema bancario en Semana Santa, la entidad anunció ajustes específicos en algunas sucursales del país. Entre el 31 de marzo y el 1 de abril, las oficinas de Popayán, Colonial, Campanario y Terra Plaza operarán en jornada continua entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. Esta franja se aplicará solo durante esos dos días y corresponde a una adaptación puntual por la dinámica local y el flujo esperado de usuarios.

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Davivienda también informó que algunas sedes tendrán horarios ampliados en fechas puntuales. La oficina de Pamplona extenderá su atención entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en los días definidos por la entidad. Este ajuste busca organizar el flujo operativo previo a los días festivos y permitir la realización de trámites presenciales antes del cierre de mitad de semana.

Para el sábado 4 de abril, Davivienda confirmó que algunas de sus sucursales no prestarán servicio. Entre las sedes que permanecerán cerradas ese día están Guatapuri, Viva Wajira y Principal Tunja. Estas oficinas no atenderán público durante esa fecha y retomarán su operación en los días establecidos normalmente por la entidad.

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Más allá de estas adaptaciones, Davivienda mantiene la estructura general que aplica cada año en Semana Santa. Las sucursales operarán en horario normal durante los primeros días hábiles de la semana y suspenderán la atención presencial durante el Jueves Santo y el Viernes Santo, en cumplimiento de la regulación nacional para los días festivos. Durante ese periodo, la entidad mantiene disponibles sus canales digitales, su red de cajeros y los corresponsales bancarios que operan de acuerdo con el horario comercial de cada establecimiento.

En resumen, Bancolombia y Davivienda mantienen atención presencial durante los tres primeros días hábiles de la Semana Santa, suspenden servicio el jueves y viernes festivos y retoman actividades el sábado en las sucursales que cuentan con operación durante ese día. La continuidad de los canales digitales y alternativos asegura la disponibilidad de servicios básicos para los usuarios durante toda la semana.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL