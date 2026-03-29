Investigación contra oficial dejaría en evidencia nexos de 'Pitufo' con generales de la Policía

El capitán Faudel Salazar, quien se desempeñó como jefe de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en Cartagena durante casi nueve meses en 2023, se encuentra en el centro de una investigación por presuntos nexos con el contrabando. El pasado 8 de marzo, Salazar fue detenido junto a otros tres expolicías y el excandidato al Senado Camilo Gómez, señalados por la Fiscalía como piezas clave en la organización de Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', considerado el mayor contrabandista de Colombia.

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Según las evidencias de la Fiscalía, Salazar habría manejado un esquema de extorsiones a comerciantes en Cartagena a cambio de permitir la circulación de mercancía ilegal . Un agente encubierto infiltrado en la organización explicó el funcionamiento de la red: “El señor capitán Salazar reclutó para ser el enlace entre los comerciantes y él... estas tres personas son las que recogen el dinero de todos los locales... y ese dinero se lo entregan a este señor Óscar, expolicía. Y este, a su vez, se lo hace llegar al señor capitán”.

De acuerdo con el agente, el capitán hablaba abiertamente con el personal sobre los pagos ilegales: “Aquí hay que aprovechar muchachos el cuarto de hora... La idea es que sigan ustedes recibiendo pues lo que venían recibiendo mensual, pa' sus gastos, pa' sus beneficios. Vengo es a que trabajemos de la mano”.



Tras recibir la noticia de su traslado al Cauca, Salazar fue interceptado en llamadas donde afirmaba haber cumplido con sus superiores: “Tan bien que yo me porté allá con todo el mundo, le trabajé a todos los jefes, a todo el mundo le di lo que le tenía que dar”. En las grabaciones, el capitán advirtió poseer información que involucraría a altos mandos: “¿Usted quiere saber lo que pasa en la POLFA? Yo le cuento todo lo que pasa... Y le cuento cómo recogen la plata y le llega a Bogotá al director”.



En otra comunicación, mencionó que su antiguo jefe en la POLFA no tomaba medidas disciplinarias en su contra por temor a las pruebas que poseía: “Mi jefe de antes de Polfa sabe que no le mete a uno un discrecional porque sabe que uno mismo va y se riega... y tiene uno ahí pruebas de todo lo que pasaba allá. Y de cómo se mandaba la plata para Bogotá y todo”.



Señalamientos contra el general Heiner Puentes

La investigación también nombra al entonces coronel Heiner Puentes, director de la POLFA en 2023. En audios del expediente, alias Papá Pitufo afirma que ni él ni el entonces director de la Policía, el general William Salamanca, son obstáculos para su organización. Asimismo, el 'zar del contrabando' se refiere en otro audio a Puentes como alguien que “está haciendo lo suyo” y asegura que posee protección política:



Diego Marín: Claro. Usted sabe que él está haciendo lo suyo

Agente encubierto: Con presidencia...

Diego Marín: Sí claro, y anda en lo suyo. Y de Presidencia reciben también, entonces queda uno, si me entiende, en medio de tanta gente.

El agente encubierto relató que Marín describía a Puentes como intocable: “El coronel Puentes estaría muy bien relacionado con el gobierno presidencial... que a Puentes no lo mueve nadie, aún ni el ministro de defensa podría involucrarse contra él... que está muy al lado de la primera dama y muchas personas cercanas al señor presidente”.

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A pesar de la investigación, Puentes fue ascendido a general el 30 de octubre de 2023. Posteriormente, el 2 de abril de 2024, firmó una resolución para retirar de la institución al investigador líder de Interpol que llevaba el caso. El coronel fue llamado a calificar servicios el 5 de septiembre de 2024.



La respuesta de la defensa

El general William Salamanca, director de la Policía, se pronunció a través de su abogado, Andrés Garzón. El defensor negó cualquier vínculo de su cliente con la red criminal: “No puede hacerse ningún tipo de relación directa con William René Salamanca porque es que es el principal enemigo de 'Pitufo'”, señalando que bajo su mando se lideraron las operaciones que permitieron la captura del contrabandista.

Sobre las menciones al "director" en los audios de Salazar, Garzón afirmó: “En el audio es evidente que se está hablando de la POLFA. En ningún momento de la dirección general” . Asimismo, explicó que el ascenso de Puentes no fue decisión autónoma de Salamanca, sino de una junta de generales basada en análisis de la Dian. Noticias Caracol contactó al general Puentes y al capitán Salazar, pero ambos prefirieron no referirse al caso.

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UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL