Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, jueves 11 de diciembre de 2025: números ganadores

El Chontico Noche, uno de los sorteos de mayor tradición en el suroccidente colombiano, vuelve a captar la atención de miles de apostadores este jueves con la entrega de los resultados correspondientes al sorteo del 11 de diciembre de 2025.
Este juego, ampliamente seguido en el Valle del Cauca, se realiza de lunes a viernes a las 7:00 p. m., y mantiene un ritmo constante que sostiene el interés de sus participantes.
A continuación, presentamos los resultados actualizados y verificados del sorteo más reciente, así como información clave para quienes siguen de cerca este popular chance.
El operador del sorteo publicará los datos completos en sus canales oficiales durante la jornada
El sorteo se realiza EN VIVO y puede ser seguido a través de los canales autorizados por la Lotería del Valle del Cauca. Cada extracción está
sujeta a controles que garantizan transparencia, aleatoriedad y cumplimiento de la reglamentación vigente en Colombia para juegos de suerte y azar.
Chontico Día
Chontico Noche
Superchontico Millonario
El proceso es sencillo:
Cada modalidad debe ser definida al momento de la compra.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Día
|8276
|11 de Diciembre del 2025
|3023
|Chontico Noche
|6389
|10 de Diciembre del 2025
|2479
|Chontico Día
|8275
|10 de Diciembre del 2025
|0026
|Chontico Noche
|6388
|09 de Diciembre del 2025
|6686
|Chontico Día
|8274
|09 de Diciembre del 2025
|2083
|Chontico Noche
|6387
|08 de Diciembre del 2025
|0662
|Chontico Día
|8273
|08 de Diciembre del 2025
|6819
|Chontico Noche
|6386
|07 de Diciembre del 2025
|9570
|Chontico Día
|8272
|07 de Diciembre del 2025
|9962
|Chontico Noche
|6385
|06 de Diciembre del 2025
|1308
|Chontico Día
|8271
|06 de Diciembre del 2025
|0321
|Chontico Noche
|6384
|05 de Diciembre del 2025
|0997
|Chontico Día
|8270
|05 de Diciembre del 2025
|9560
|Super Chontico Noche
|6383
|04 de Diciembre del 2025
|4222
|Chontico Noche
|6382
|04 de Diciembre del 2025
|3263
|Chontico Día
|8269
|04 de Diciembre del 2025
|9598
|Chontico Noche
|6381
|03 de Diciembre del 2025
|5636
|Chontico Día
|8268
|03 de Diciembre del 2025
|3290
|Chontico Noche
|6380
|02 de Diciembre del 2025
|8104
|Chontico Día
|8267
|02 de Diciembre del 2025
|2190
|Chontico Noche
|6379
|01 de Diciembre del 2025
|1890
|Chontico Día
|8266
|01 de Diciembre del 2025
|6960
|Chontico Noche
|6378
|30 de Noviembre del 2025
|8962
|Chontico Día
|8265
|30 de Noviembre del 2025
|5817
|Chontico Noche
|6377
|29 de Noviembre del 2025
|8778
|Chontico Día
|8264
|29 de Noviembre del 2025
|8320
|Chontico Noche
|6376
|28 de Noviembre del 2025
|9428
|Chontico Día
|8263
|28 de Noviembre del 2025
|9539
|Super Chontico Noche
|6375
|27 de Noviembre del 2025
|6887
|Chontico Noche
|6374
|27 de Noviembre del 2025
|4016
|Chontico Día
|8262
|27 de Noviembre del 2025
|8059
|Chontico Noche
|6373
|26 de Noviembre del 2025
|2241
|Chontico Día
|8261
|26 de Noviembre del 2025
|6309
|Chontico Noche
|6372
|25 de Noviembre del 2025
|0964
Premios menores (hasta $100.000)
Premios iguales o superiores a $100.00
Requisitos:
Los tiquetes ganadores tienen una vigencia de un año, según el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.
El país cuenta con una amplia oferta de sorteos diarios como Antioqueñita, Dorado, La Culona, El Samán de la Suerte, Fantástica, Motilón, Pijao de Oro, Super Astro, entre otros. Cada uno tiene horarios propios tanto en jornada de día como de noche.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL