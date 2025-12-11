Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, jueves 11 de diciembre de 2025: números ganadores

El Chontico Noche, uno de los sorteos de mayor tradición en el suroccidente colombiano, vuelve a captar la atención de miles de apostadores este jueves con la entrega de los resultados correspondientes al sorteo del 11 de diciembre de 2025.



Este juego, ampliamente seguido en el Valle del Cauca, se realiza de lunes a viernes a las 7:00 p. m., y mantiene un ritmo constante que sostiene el interés de sus participantes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A continuación, presentamos los resultados actualizados y verificados del sorteo más reciente, así como información clave para quienes siguen de cerca este popular chance.



Resultados EN VIVO del Chontico Noche, 11 de diciembre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

El operador del sorteo publicará los datos completos en sus canales oficiales durante la jornada

El sorteo se realiza EN VIVO y puede ser seguido a través de los canales autorizados por la Lotería del Valle del Cauca. Cada extracción está

sujeta a controles que garantizan transparencia, aleatoriedad y cumplimiento de la reglamentación vigente en Colombia para juegos de suerte y azar.



Horarios oficiales de los sorteos del Chontico

Chontico Día



Todos los días del año, incluidos domingos y festivos: 1:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario



Jueves: 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso es sencillo:



Seleccionar un número de cuatro cifras , puede ser manual o aleatorio. Definir el valor de la apuesta (desde $500). Comprar el tiquete en puntos autorizados como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados o plataformas como Paga Todo.

Modalidades de premio

Una cifra (uña): $5 por cada peso apostado

Dos cifras (pata): $50

Tres cifras (pleno): $400

Tres cifras combinadas: $83

Cuatro cifras (superpleno): $4.500

Cuatro cifras combinadas: $308

Cada modalidad debe ser definida al momento de la compra.



Últimos resultados del Chontico (Noche y Día)

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 8276 11 de Diciembre del 2025 3023 Chontico Noche 6389 10 de Diciembre del 2025 2479 Chontico Día 8275 10 de Diciembre del 2025 0026 Chontico Noche 6388 09 de Diciembre del 2025 6686 Chontico Día 8274 09 de Diciembre del 2025 2083 Chontico Noche 6387 08 de Diciembre del 2025 0662 Chontico Día 8273 08 de Diciembre del 2025 6819 Chontico Noche 6386 07 de Diciembre del 2025 9570 Chontico Día 8272 07 de Diciembre del 2025 9962 Chontico Noche 6385 06 de Diciembre del 2025 1308 Chontico Día 8271 06 de Diciembre del 2025 0321 Chontico Noche 6384 05 de Diciembre del 2025 0997 Chontico Día 8270 05 de Diciembre del 2025 9560 Super Chontico Noche 6383 04 de Diciembre del 2025 4222 Chontico Noche 6382 04 de Diciembre del 2025 3263 Chontico Día 8269 04 de Diciembre del 2025 9598 Chontico Noche 6381 03 de Diciembre del 2025 5636 Chontico Día 8268 03 de Diciembre del 2025 3290 Chontico Noche 6380 02 de Diciembre del 2025 8104 Chontico Día 8267 02 de Diciembre del 2025 2190 Chontico Noche 6379 01 de Diciembre del 2025 1890 Chontico Día 8266 01 de Diciembre del 2025 6960 Chontico Noche 6378 30 de Noviembre del 2025 8962 Chontico Día 8265 30 de Noviembre del 2025 5817 Chontico Noche 6377 29 de Noviembre del 2025 8778 Chontico Día 8264 29 de Noviembre del 2025 8320 Chontico Noche 6376 28 de Noviembre del 2025 9428 Chontico Día 8263 28 de Noviembre del 2025 9539 Super Chontico Noche 6375 27 de Noviembre del 2025 6887 Chontico Noche 6374 27 de Noviembre del 2025 4016 Chontico Día 8262 27 de Noviembre del 2025 8059 Chontico Noche 6373 26 de Noviembre del 2025 2241 Chontico Día 8261 26 de Noviembre del 2025 6309 Chontico Noche 6372 25 de Noviembre del 2025 0964

¿Resultó ganador? así puede reclamar su premio

Premios menores (hasta $100.000)



Se reclaman en el punto de venta donde se compró el tiquete o con su lotero de confianza.

Premios iguales o superiores a $100.00



Deben reclamarse en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en excelentes condiciones, diligenciado en el reverso.

Anexar fotocopia de la cédula.

El cobro se realiza mediante cheque en una entidad bancaria autorizada.

Los tiquetes ganadores tienen una vigencia de un año, según el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.

Otros chances disponibles en Colombia

El país cuenta con una amplia oferta de sorteos diarios como Antioqueñita, Dorado, La Culona, El Samán de la Suerte, Fantástica, Motilón, Pijao de Oro, Super Astro, entre otros. Cada uno tiene horarios propios tanto en jornada de día como de noche.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL