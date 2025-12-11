En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué es el 'cambiazo' y cómo evitar caer en esta modalidad de fraude durante las festividades?

¿Qué es el 'cambiazo' y cómo evitar caer en esta modalidad de fraude durante las festividades?

Esta modalidad de robo busca suplantar a la persona para apoderarse de sus cuentas bancarias. Tome nota a las recomendaciones para evitar ser víctima.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
¿Qué es el 'cambiazo' y cómo evitar caer en esta modalidad de fraude durante las festividades?
Ojo a su tarjeta de crédito o debito -
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad