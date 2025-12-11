¿Qué es el 'cambiazo' y cómo evitar caer en esta modalidad de fraude durante las festividades?

Publicidad
Las fechas de fin de año son uno de los momentos en los que la ciudadanía realiza más compras, ya sea en tiendas físicas o en comercios electrónicos. Por esta razón, es común que los delincuentes aprovechen descuidos para apropiarse de datos personales, dinero o incluso acceder a cuentas bancarias.
Un ejemplo de este tipo de fraude es el conocido “cambiazo”, una modalidad en la que, mediante engaños, el estafador logra que la víctima entregue su tarjeta, la cual es reemplazada por un plástico falso o clonada para luego vaciar sus cuentas o realizar compras no autorizadas.
Esta maniobra puede ocurrir en diversos lugares: comercios, restaurantes, estaciones de servicio, cajeros automáticos e incluso dentro de entidades financieras donde funcionarios malintencionados pueden intentar esta práctica. Por ello, es fundamental tener presentes las siguientes recomendaciones difundidas por entidades financieras como DaviBank y Bancolombia:
Con estas recomendaciones, podrá proteger mejor sus finanzas y reducir el riesgo de caer en esta modalidad de fraude.
De acuerdo con Asobancaria y su informe sobre delitos relacionados con hurtos a entidades bancarias, la cantidad de casos de extracción fraudulenta de dinero ha disminuido en comparación con años anteriores: se registraron 28 delitos, frente a los 57 del año pasado.
Aunque esta reducción es significativa en comparación con cifras de 2018, no debe ser motivo para que la ciudadanía baje la guardia. Por el contrario, es necesario continuar reforzando las medidas de seguridad y promover una cultura de prevención.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL