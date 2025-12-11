¿Qué es el 'cambiazo' y cómo evitar caer en esta modalidad de fraude durante las festividades?

Las fechas de fin de año son uno de los momentos en los que la ciudadanía realiza más compras, ya sea en tiendas físicas o en comercios electrónicos. Por esta razón, es común que los delincuentes aprovechen descuidos para apropiarse de datos personales, dinero o incluso acceder a cuentas bancarias.



Un ejemplo de este tipo de fraude es el conocido “cambiazo”, una modalidad en la que, mediante engaños, el estafador logra que la víctima entregue su tarjeta, la cual es reemplazada por un plástico falso o clonada para luego vaciar sus cuentas o realizar compras no autorizadas.

Esta maniobra puede ocurrir en diversos lugares: comercios, restaurantes, estaciones de servicio, cajeros automáticos e incluso dentro de entidades financieras donde funcionarios malintencionados pueden intentar esta práctica. Por ello, es fundamental tener presentes las siguientes recomendaciones difundidas por entidades financieras como DaviBank y Bancolombia:



Recomendaciones de seguridad para evitar el 'cambiazo'

Nunca acepte ayuda de extraños al realizar sus transacciones, ya sea en cajeros automáticos, datáfonos o medios electrónicos.

al realizar sus transacciones, ya sea en cajeros automáticos, datáfonos o medios electrónicos. No pierda de vista su tarjeta . Si la extravía o sospecha que pudo ser manipulada, repórtela inmediatamente a su banco .

. Si la extravía o sospecha que pudo ser manipulada, . Si se encuentra en una entidad financiera o establecimiento comercial, revise cuidadosamente el plástico antes y después de entregarlo . Fíjese en marcas, patrones o señales que le permitan identificar que realmente se trata de su tarjeta .

. Fíjese en . Cambie con frecuencia sus claves personales y memorícelas ; evite anotarlas en el celular, papeles u otros lugares inseguros.

; en el celular, papeles u otros lugares inseguros. Este fraude también puede estar orientado a que los delincuentes se apropien del chip de la tarjeta , lo que les permitiría copiar su información . Procure verificar que su tarjeta esté completa, en buen estado y sin anomalías .

, lo que les permitiría . Procure . Cuando ingrese al cajero automático, utilice el pasador o cubierta de seguridad para evitar que terceros observen su clave .

. Recuerde que el cambiazo busca obtener los datos de su tarjeta, por lo que es esencial no perderla de vista bajo ninguna circunstancia. Si nota algo sospechoso, comuníquelo de inmediato a su entidad bancaria.

Con estas recomendaciones, podrá proteger mejor sus finanzas y reducir el riesgo de caer en esta modalidad de fraude.

De acuerdo con Asobancaria y su informe sobre delitos relacionados con hurtos a entidades bancarias, la cantidad de casos de extracción fraudulenta de dinero ha disminuido en comparación con años anteriores: se registraron 28 delitos, frente a los 57 del año pasado.



Aunque esta reducción es significativa en comparación con cifras de 2018, no debe ser motivo para que la ciudadanía baje la guardia. Por el contrario, es necesario continuar reforzando las medidas de seguridad y promover una cultura de prevención.



