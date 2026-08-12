Resultados Caribeña Día 12 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este miércoles 12 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. Tras finalizar la extracción oficial, se conocen las cifras correspondientes a esta edición, información que permite revisar los comprobantes y determinar si existe coincidencia con el resultado publicado.

Resultados Caribeña Día del 12 de agosto de 2026

Luego de concluir el sorteo de este miércoles, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: 6226

6226 Quinta cifra: 2

¿A qué hora se realiza el sorteo de Caribeña Día?

La Caribeña Día se juega diariamente y la extracción correspondiente a esta modalidad se realiza a las 2:30 p. m. Los resultados se divulgan una vez finaliza el procedimiento oficial.

También es importante verificar que el resultado corresponda específicamente a la jornada del miércoles 12 de agosto de 2026.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

La Caribeña Día pertenece a la modalidad de chance. Para participar, se selecciona una combinación de cuatro cifras, comprendida entre 0000 y 9999, se determina el valor de la apuesta y se registra la jugada en un punto autorizado o mediante los canales habilitados.



El juego cuenta con diferentes modalidades de participación, de acuerdo con el tipo de coincidencia que se busca obtener.

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Entre las principales opciones están:

Cuatro cifras directo o superpleno: requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: exige coincidir con las tres últimas cifras en el orden establecido.

Tres cifras combinado: contempla las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: corresponde al acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: consiste en acertar la última cifra.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

En caso de que la combinación registrada coincida con el resultado oficial, es indispensable conservar el tiquete original. El documento debe permanecer legible y sin tachaduras, enmendaduras, roturas o modificaciones que puedan dificultar su validación.

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Para adelantar el cobro también se requiere presentar el documento de identidad. Los requisitos adicionales pueden variar según el valor del premio obtenido.

En el caso de premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Para premios entre 48 y 181 UVT, se contempla además el diligenciamiento del formulario SIPLAFT. Cuando el premio alcanza 182 UVT o más, se solicita también una certificación bancaria vigente, de acuerdo con las condiciones señaladas para el proceso de pago.

Los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a los términos establecidos por la legislación colombiana. En términos generales, el ganador cuenta con un año a partir de la fecha del sorteo para realizar el proceso de reclamación.

Una vez transcurre ese periodo sin efectuar el cobro, el derecho a reclamar el premio expira. Por ello, después de consultar los resultados, es recomendable conservar el comprobante y realizar oportunamente cualquier trámite que corresponda.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co