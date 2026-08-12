FNA ofrece periodos de gracia y otros beneficios a afectados por terremoto en Colombia: ojo al dato

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una serie de medidas especiales para apoyar a los afiliados que resultaron afectados por el terremoto que sacudió varias regiones del país el pasado 10 de agosto. La entidad confirmó que ofrecerá periodos de gracia, modificaciones en las condiciones de los créditos vigentes y acceso preferencial al seguro de incendio y terremoto para quienes hayan sufrido daños en sus viviendas.

La decisión busca aliviar la carga financiera de cientos de familias que hoy enfrentan gastos inesperados derivados de las afectaciones estructurales en sus hogares. Además, el FNA habilitó una línea exclusiva de atención para orientar a los ciudadanos sobre los beneficios disponibles y los pasos que deben seguir para acceder a ellos.



Periodos de gracia para afiliados afectados por el terremoto en Colombia

Uno de los principales alivios anunciados por la entidad es la posibilidad de acceder a periodos de gracia en el pago de las cuotas de los créditos. Esta medida está dirigida a los afiliados con cartera vigente cuyas viviendas registraron daños a causa del movimiento telúrico.

La alternativa busca brindar un respiro económico temporal mientras las familias adelantan reparaciones, atienden emergencias y reorganizan su situación financiera. De esta manera, los afectados podrán concentrar recursos en la recuperación de sus inmuebles sin enfrentar de inmediato la presión de los pagos habituales. Según explicó el Fondo Nacional del Ahorro, cada caso será revisado individualmente para determinar las condiciones específicas del beneficio y garantizar que la ayuda se ajuste a las necesidades de los usuarios impactados por la emergencia.



Modificación de créditos del FNA: así funciona el beneficio

La entidad también informó que los afiliados afectados pueden solicitar una modificación de las condiciones de su crédito. Esta alternativa permite evaluar ajustes en las obligaciones financieras existentes para facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Fondo.



Aunque las características puntuales dependerán de la situación de cada usuario, la medida busca flexibilizar las condiciones de los préstamos y ofrecer soluciones adaptadas a la realidad económica de las familias tras el terremoto. Para conocer las opciones disponibles, los afiliados deben comunicarse con los canales habilitados por la entidad, donde recibirán asesoría personalizada sobre los requisitos y procedimientos correspondientes.



Seguro de incendio y terremoto con cobertura de hasta el 100%

Otro de los anuncios más importantes está relacionado con el seguro de incendio y terremoto que cubre los créditos hipotecarios del FNA, así como los programas de Leasing Habitacional y arriendo social. La entidad informó que esta protección puede alcanzar hasta el 100 % de la cobertura, dependiendo de las condiciones establecidas en la póliza y de la evaluación realizada en cada caso.



El seguro ampara los daños ocasionados directamente por el terremoto y también contempla afectaciones derivadas de la caída de escombros, muros, rocas u otras estructuras que hayan colapsado como consecuencia del evento sísmico. Esta cobertura puede representar un apoyo fundamental para los propietarios que enfrentan gastos elevados de reparación o reconstrucción, especialmente en inmuebles que registraron daños estructurales significativos tras el terremoto.



¿Cómo reclamar el seguro por daños del terremoto?

Si la vivienda resultó afectada y cuenta con alguno de los productos cubiertos por el FNA, es posible iniciar un proceso de reclamación para que la aseguradora evalúe los daños reportados. Para ello será necesario diligenciar el formulario de reclamación de seguros y reunir varios documentos, entre ellos:



Copia de la cédula de ciudadanía.

Oficio con la solicitud.

Cotización de la reparación.

Fotografías de los daños ocasionados por el temblor.

Reporte de la autoridad competente.

Posteriormente, la documentación puede enviarse al correo reclamacionseguros@fna.gov.co o radicarse en cualquiera de los puntos de atención del Fondo Nacional del Ahorro. El FNA también recordó que los afiliados cuentan con 90 días para informar el siniestro una vez se registre la afectación en la vivienda y tienen hasta dos años para presentar formalmente la reclamación ante la aseguradora. Para facilitar el proceso, además de las líneas exclusivas de la entidad, los usuarios pueden realizar consultas y seguimiento de sus casos a través de la línea #224 desde celular y el WhatsApp +57 3164821802, canales habilitados para la atención de reclamaciones relacionadas con daños ocasionados por el terremoto.



Atención especial para afectados en Cali, Pereira y Manizales

El FNA informó que desde el 11 de agosto las firmas ajustadoras Ábaco, Ajustadores de Occidente e Ingetech, en coordinación con la aseguradora HDI, comenzaron el proceso de atención y evaluación de reclamaciones relacionadas con daños provocados por el terremoto. Las labores se concentran inicialmente en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde se adelanta la revisión técnica de los casos reportados para determinar el alcance de las afectaciones y la aplicación de las coberturas correspondientes.



Líneas del FNA para solicitar los alivios

Las personas interesadas en acceder a los beneficios pueden comunicarse con la línea exclusiva habilitada por el Fondo Nacional del Ahorro a los números 601 3794297 y 01 8000 527070. Allí recibirán orientación sobre periodos de gracia, modificaciones de crédito y reclamaciones relacionadas con el seguro de incendio y terremoto. Además, la entidad recordó que mantiene disponibles otros canales como el correo reclamacionseguros@fna.gov.co, la línea gratuita nacional y la atención presencial en cualquiera de sus sedes.

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Desde el Fondo Nacional del Ahorro señalaron que continuarán monitoreando la situación en las zonas afectadas por el terremoto y ajustarán las medidas de apoyo según evolucionen las necesidades de los afiliados perjudicados por la emergencia.

ÁNGELA URREA PARRA

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