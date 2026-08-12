Resultados Sinuano Día 12 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este miércoles 12 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. La combinación oficial se conoce después de la extracción correspondiente y permite verificar los números registrados en los comprobantes.

Resultados Sinuano Día del 12 de agosto de 2026

Una vez finaliza el sorteo de este miércoles, el resultado oficial queda establecido de la siguiente manera:



Número ganador: 2849

Quinta cifra: 4

¿A qué hora se realiza el Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La extracción correspondiente a esta modalidad se realiza a las 2:30 p.m.

¿Cómo funciona el Sinuano Día?

El Sinuano Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, se selecciona una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se establece el valor de la jugada y se registra en los canales autorizados.



El juego contempla diferentes modalidades, por lo que el premio depende del tipo de apuesta realizada y de las cifras que coincidan con el resultado oficial.



Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o “pata”.

Una cifra o “uña”.

Quinta cifra, en las modalidades que la contemplan..

¿Cómo reclamar un premio de Sinuano Día?

Si el resultado coincide con la jugada registrada, el primer paso es conservar el comprobante original. Este documento es fundamental para iniciar cualquier proceso de reclamación y debe mantenerse en buenas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras, roturas o alteraciones.

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Para realizar el cobro también se debe presentar el documento de identidad correspondiente. Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales y documentación complementaria.

Antes de acudir a un punto de pago, es conveniente confirmar los requisitos establecidos para la cuantía obtenida y verificar que el resultado consultado corresponda al sorteo del 12 de agosto de 2026.

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Los premios de los juegos de suerte y azar están sujetos a los términos establecidos por la legislación colombiana. En términos generales, el plazo para reclamar un premio de chance es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Una vez transcurre este periodo sin realizar el trámite correspondiente, el derecho al cobro expira. Por esta razón, después de verificar un resultado favorable, es importante conservar el tiquete y adelantar oportunamente el proceso de reclamación.

También se recomienda consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales y evitar compartir fotografías completas de los comprobantes en redes sociales o servicios de mensajería, con el propósito de proteger la información de la jugada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co