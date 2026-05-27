Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 27 de mayo de 2026: números ganadores

El Chontico Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, realiza este miércoles 27 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos, generando expectativa entre miles de jugadores que diariamente participan en este chance.
Este sorteo continúa consolidándose como una de las opciones favoritas de entretenimiento y apuesta en el Valle del Cauca y otras regiones del país, gracias a su dinámica sencilla y la posibilidad de ganar acertando distintas combinaciones numéricas.
Resultado del Chontico Noche del 27 de mayo de 2026
- Número ganador: Por confirmar
- Quinta cifra: Por confirmar
Los resultados oficiales serán publicados minutos después del sorteo a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales.
Chontico Noche: cómo jugar
El Chontico Noche opera bajo la modalidad de chance. Para participar, el jugador debe:
- Elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999.
- Definir el valor de la apuesta.
- Registrar la jugada en un punto autorizado.
Posteriormente, el participante debe esperar el sorteo para comparar su número con el resultado oficial.
Existen varias formas de ganar, dependiendo de cuántas cifras coincidan con el número ganador y en qué orden. Los premios pueden obtenerse acertando desde una cifra hasta las cuatro cifras exactas, conocidas como “superpleno”.
¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?
Uno de los principales atractivos de este chance es que permite participar con distintos presupuestos.
- Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.
- Monto máximo: depende de la modalidad y del punto autorizado.
Esto permite que tanto jugadores ocasionales como habituales participen diariamente en el sorteo.
¿Qué días juega Chontico Noche?
El Chontico Noche se juega todos los días, incluidos domingos y festivos.
Horarios del sorteo
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
¿Cómo reclamar un premio?
En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y verificar que los números coincidan con el resultado oficial.
Para reclamar el premio, se debe presentar:
- Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad válido.
Las autoridades recuerdan que los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la ley. Dependiendo del monto ganado, pueden aplicarse requisitos adicionales y retenciones tributarias.
El Chontico Noche sigue siendo uno de los chances más consultados en Colombia, manteniendo alta la expectativa entre quienes prueban suerte cada noche.
