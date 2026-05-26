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Noticias Caracol  / MUNDO  / Irán dice que derribó un dron de EE. UU. y disparó contra un F-35 por violar su espacio aéreo

Irán dice que derribó un dron de EE. UU. y disparó contra un F-35 por violar su espacio aéreo

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió sobre cualquier violación del alto el fuego por parte de EE. UU., y consideró “legítimo y definitivo” su derecho a una respuesta recíproca.

Por: AFP
Actualizado: 26 de may, 2026
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Mojtaba Jameneiy Donald Trump.
Mojtaba Jamenei y Donald Trump.
AFP

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció este martes que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado su espacio aéreo, después de que Washington informara de ataques contra posiciones en el sur de Irán.

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“Las unidades de defensa aérea de la Guardia Revolucionaria, en defensa del espacio territorial de nuestro país y tras un preciso monitoreo de inteligencia, identificaron y derribaron un dron MQ-9”, señaló el departamento de relaciones públicas del cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según el documento, además del dron MQ-9, un avión no tripulado RQ-4 y el caza F-35 violaron el espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico y huyeron después de que las fuerzas de la Guardia dispararan contra ellos. La Guardia Revolucionaria advirtió sobre cualquier violación del alto el fuego por parte de EE. UU. y consideró “legítimo y definitivo” su derecho a una respuesta recíproca.

Horas antes, el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) había informado de ataques “en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes, sobre los que las autoridades iraníes aún no se han pronunciado.

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Los hechos se han producido justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar dicho acuerdo que, según las filtraciones a la prensa, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior.

EFE

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