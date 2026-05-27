Ojo, contribuyentes: Dian confirmó fechas clave para declarar y pagar impuestos en junio 2026

Los contribuyentes obligados a declarar y pagar impuestos nacionales en Colombia ya pueden consultar el calendario tributario correspondiente a junio de 2026. De acuerdo con los plazos establecidos en el Decreto 2229 de 2023 y el calendario oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante este mes deberán cumplirse obligaciones relacionadas con el impuesto sobre la renta para grandes contribuyentes, la retención en la fuente, el Régimen Simple de Tributación (RST) y el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

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Tenga en cuenta que las fechas de vencimiento cambian según el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) de cada contribuyente, excepto en algunos casos específicos en los que la fecha es única para todos los responsables. La Dian recordó que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones e intereses por mora.

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Fechas para el pago de renta de grandes contribuyentes en junio de 2026

Uno de los principales vencimientos tributarios del mes corresponde a los grandes contribuyentes, quienes deberán presentar y pagar la tercera cuota del impuesto sobre la renta y complementarios entre el 10 y el 24 de junio de 2026. Contribuyentes deben tener en cuenta que el calendario quedó organizado de acuerdo con el último dígito del NIT. Las fechas definidas por la DIAN son las siguientes:



NIT terminado en 1: 10 de junio

NIT terminado en 2: 11 de junio

NIT terminado en 3: 12 de junio

NIT terminado en 4: 16 de junio

NIT terminado en 5: 17 de junio

NIT terminado en 6: 18 de junio

NIT terminado en 7: 19 de junio

NIT terminado en 8: 22 de junio

NIT terminado en 9: 23 de junio

NIT terminado en 0: 24 de junio

Este pago corresponde a la tercera cuota del impuesto de renta del año gravable anterior, obligación que aplica exclusivamente para los contribuyentes clasificados por la DIAN como grandes contribuyentes.



Retención en la fuente: vencimientos durante junio

Otro de los compromisos tributarios previstos para junio es la declaración y pago mensual de la retención en la fuente correspondiente al mes de mayo de 2026. Esta obligación aplica para los agentes retenedores y autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios.



Al igual que en el caso de los grandes contribuyentes, las fechas dependen del último dígito del NIT. Los vencimientos se desarrollarán entre el 10 y el 24 de junio de 2026 con el siguiente calendario:



Último dígito 1: 10 de junio

Último dígito 2: 11 de junio

Último dígito 3: 12 de junio

Último dígito 4: 16 de junio

Último dígito 5: 17 de junio

Último dígito 6: 18 de junio

Último dígito 7: 19 de junio

Último dígito 8: 22 de junio

Último dígito 9: 23 de junio

Último dígito 0: 24 de junio

La retención en la fuente es un mecanismo anticipado de recaudo de impuestos mediante el cual determinados contribuyentes descuentan una parte del pago realizado a terceros y posteriormente la consignan a la administración tributaria.

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Régimen Simple de Tributación: declaración del bimestre marzo-abril

Durante junio también deberán cumplir obligaciones los contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación (RST). Según el calendario tributario de la DIAN, entre el 10 y el 24 de junio deberá presentarse y pagarse el anticipo bimestral correspondiente al periodo marzo-abril de 2026.

La declaración debe realizarse a través del recibo electrónico SIMPLE, identificado con el formulario 2593. Los plazos definidos para esta obligación son:



NIT terminado en 1: 10 de junio

NIT terminado en 2: 11 de junio

NIT terminado en 3: 12 de junio

NIT terminado en 4: 16 de junio

NIT terminado en 5: 17 de junio

NIT terminado en 6: 18 de junio

NIT terminado en 7: 19 de junio

NIT terminado en 8: 22 de junio

NIT terminado en 9: 23 de junio

NIT terminado en 0: 24 de junio

El Régimen Simple de Tributación fue creado para unificar varias obligaciones tributarias en un único sistema de pago y declaración dirigido principalmente a pequeños y medianos contribuyentes.

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Impuesto nacional a la gasolina y ACPM vence el 16 de junio

Otro de los vencimientos programados para junio corresponde al impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Los responsables de este tributo tendrán plazo hasta el 16 de junio de 2026 para presentar y pagar la declaración correspondiente al mes de mayo. En este caso, la fecha aplica de manera general y no depende del último dígito del NIT del contribuyente.

Este impuesto grava la venta, retiro, importación y consumo de combustibles como gasolina y ACPM dentro del territorio nacional y hace parte de las obligaciones administradas por la DIAN. "Hasta el 16 de junio de 2026, los responsables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM deberán presentar y pagar la declaración correspondiente al mes de mayo", indicó la entidad.



DIAN recomienda revisar el calendario tributario completo

La entidad tributaria recordó que el calendario de 2026 incluye además otras obligaciones relacionadas con IVA, impuesto al carbono, impuesto al patrimonio, precios de transferencia y declaraciones de activos en el exterior, entre otros compromisos fiscales.

Por esta razón, recomienda a empresas, comerciantes y personas naturales obligadas a declarar el verificar con anticipación las fechas correspondientes a cada impuesto y realizar los pagos dentro de los plazos establecidos para evitar sanciones económicas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co