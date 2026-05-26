Así encontraron el cuerpo del docente Kevin Santiago Ángel: las pistas del crimen

El docente Kevin Santiago Ángel Garzón fue hallado sin vida el pasado viernes, pero su cuerpo no fue identificado sino hasta el lunes. El profesor, que también laboraba como conductor de aplicación, desapareció el miércoles 20 de mayo en el barrio Gran Colombiano de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.



Las autoridades están recolectando las pistas y testimonios que puedan esclarecer los hechos en la extraña desaparición y muerte del docente, quien estaba vinculado al colegio Santiago de las Atalayas. La comunidad y su familia denunció la desaparición e incluso realizó manifestaciones el domingo sobre la avenida Guayacanes para exigir ayuda del Distrito.



Así encontraron el cuerpo del docente Kevin Santiago Ángel

Las autoridades investigan las circunstancias en las que el cuerpo del profesor fue encontrado incinerado en la localidad de Kennedy. Kevin Santiago Ángel Garzón era un hombre de 31 años muy querido por sus estudiantes y por la comunidad educativa. Según lo que han revelado las autoridades, el cuerpo fue hallado el pasado viernes en el barrio Tintal, en la misma localidad de Kennedy, especificamente sobre una ciclorruta.

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Tras las labores de identificación se confirmó que se trataba del cuerpo de Ángel Garzón. La madre del homnbre había compartido un duro mensaje durante los días de su búsqueda: "Hijo, por favor, aquí te espero con los brazos abiertos. Por favor, si alguien sabe de él. Ayúdenlo, protéganlo, no tengo palabras para expresarles lo que estoy sintiendo. Pero yo sé y decreto que mi hijo está vivo y va a regresar. Él tiene muchas personas que lo quieren, muchas personas que lo esperan. Por favor, vuelve a mí, vuelve a nosotros".

Lo que se sabe es que el docente se dirigió como era costumbre al gimnasio que frecuentaba. Desde la noche del miércoles la familia y conocidos de Kevin Santiago Ángel no supieron de él. Una mujer vio el cuerpo hasta el viernes en una zona boscosa cerca a una ciclorruta y a unos 6 km de donde fue visto por úlima vez.



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que rechaza la muerte del docente y que le expresa solidaridad a su familia. "Desde el 20 mayo, cuando fue reportado como desaparecido, hasta hoy, que fue identificado por Medicina Legal, las autoridades buscaron al profesor sin descanso. Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación, la Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.



Por su parte, la secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, dijo que lamentaba la muerte del docente desde su entidad. "Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad a sus familiares, amigos y a toda la comunidad educativa. Muy triste noticia que impacta a todo el sector educación en Bogotá", dijo Rubiano en su cuenta de X.

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