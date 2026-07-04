Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy sábado 4 de julio de 2026: números ganadores

La jornada de este sábado 4 de julio de 2026 reúne nuevamente a miles de apostadores que siguen de cerca una nueva edición del Chontico Noche, uno de los juegos de chance más populares del país. Bajo su tradicional lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo ofrece una nueva oportunidad para quienes buscan acertar la combinación ganadora y obtener uno de los premios disponibles.

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Resultado Chontico Noche – Sábado 4 de julio

Número ganador: por definir

Balota adicional: por definir

(Nota: Este espacio se actualizará una vez el sorteo sea certificado oficialmente por las autoridades competentes y se publiquen los resultados oficiales).

¿Cómo jugar el Chontico y cuánto cuesta la apuesta?

A diferencia de las loterías tradicionales, el Chontico Noche funciona bajo la modalidad de chance. Cada jugador puede escoger libremente un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor que desea apostar.



La accesibilidad económica es una de las principales características del juego:



Monto mínimo: es posible realizar apuestas desde $500.

Flexibilidad: el apostador decide cuánto invertir; entre mayor sea el valor apostado, mayor será el premio potencial.

Redes autorizadas: las jugadas pueden realizarse en los puntos autorizados de la red Gane y en operadores aliados como SuperGIROS y Paga Todo.

Historia, funcionamiento y escala de premios

El Chontico Noche es un producto respaldado por la Lotería del Valle y fue creado para ofrecer un sorteo diario que, además de premiar a los jugadores, contribuye con recursos destinados a la financiación de la salud pública.

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El sorteo utiliza baloteras neumáticas auditadas para garantizar la transparencia del proceso. Los premios se asignan según el nivel de acierto:

Cuatro cifras (Superpleno): paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras (Pleno): paga 400 veces la apuesta.

Dos cifras (La pata): paga 50 veces el valor apostado.

Una cifra (La uña): paga cinco veces el valor invertido.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su número resulta favorecido, conserve el comprobante original en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar el premio.

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Para realizar el cobro deberá:

Presentar el tiquete original sin tachaduras ni deterioros.

Llevar su documento de identidad vigente.

Reclamar los premios menores en los puntos autorizados.

Tramitar los premios de mayor cuantía en las oficinas de la concesionaria, donde se aplicarán las retenciones tributarias establecidas por la ley y el pago se efectuará mediante los mecanismos autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.