Petro y Trump hablaron: el colombiano le pidió a su homólogo apoyar su salida de la Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro y su homólogo de EE. UU., Donald Trump, volvieron a conversar telefónicamente, según informó el Gobierno nacional, para abordar temas como “el cumplimiento, por parte de Colombia, de los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos. En este sentido, se informó que se cumplió la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa y que se espera llegar a 41.000 al finalizar 2026. Este programa se encuentra financiado hasta el 31 de diciembre del presente año”. (Lea también: Presidente Petro se reunió con el papa León XIV en El Vaticano: ¿de qué hablaron?)

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El diálogo se dio sobre las 8:15 a.m. de este viernes 3 de julio y, “cómo en las tres veces anteriores fue una conversación amable”, escribió Petro en su cuenta de X, en la que dio más detalles sobre la llamada con el magnate estadounidense. “Me dijo que era un ‘godman’ y que ojalá pudiéramos hablar después”, agregó.

Esta información también fue dada por el Gobierno, quien indicó que “al finalizar la llamada, el presidente de los Estados Unidos agradeció al presidente Petro su disposición y le manifestó: ‘Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre’. Además, expresó que espera conversar con el presidente Petro sobre diferentes temas más adelante”.



La solicitud de Petro para ser retirado de la Lista Clinton

De acuerdo con el comunicado de la Presidencia de Colombia, “el mandatario de los colombianos le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida de la lista OFAC, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos señaló que ‘hará lo mejor’ para que ese propósito se materialice”.



Por su parte, Petro manifestó su sorpresa porque, afirmó, Trump no sabía “que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”.



Petro también le pidió a Trump “ayuda” por polarización en Colombia

Según el presidente colombiano, “me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella”, a quien el magnate estadounidense le ha manifestado su respaldo.



Pese a esto, agregó el jefe de Estado, le solicitó a Trump “ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian. (…) Le advertí de la enorme polarización creciente entre la sociedad de los 5 países que libertó Simón Bolívar y que este hasta su muerte siempre llevó el mechón de pelo que le regaló George Washington”.

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Del lado de la Presidencia se informó que el estadounidense “se comprometió a dialogar con el gobierno entrante para que exista un entendimiento político en Colombia con la oposición”.

Por último, se dijo que el presidente Petro felicitó a los Estados Unidos por sus 250 años de independencia, que celebrarán este sábado 4 de julio.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL