Resultados de Super Astro Luna del 4 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Super Astro Luna realiza este sábado 4 de julio de 2026 un nuevo sorteo, una de las modalidades de juego más populares del país y que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez concluya la extracción oficial, el operador dará a conocer la combinación ganadora para que el público pueda verificar de forma rápida si su jugada coincide con los resultados publicados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Como sucede en cada jornada, el proceso se desarrolla bajo estrictas normas de control. Posteriormente, los resultados son certificados y divulgados a través de los canales oficiales, permitiendo la consulta del número ganador y del signo zodiacal correspondiente.

Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente a través de medios autorizados y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si existe algún premio.



Resultados de Super Astro Luna del 4 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo de este sábado, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por definir



Es muy importante revisar cuidadosamente tanto las cuatro cifras como el signo del zodiaco registrado en su tiquete, ya que ambos elementos hacen parte de la mecánica del juego y determinan el valor del premio.

Publicidad

¿Cómo funciona Super Astro Luna?

El juego consiste en combinar un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Para participar, usted debe seleccionar una combinación entre el 0000 y el 9999, además del signo zodiacal de su preferencia.

El premio principal se obtiene cuando coinciden exactamente las cuatro cifras y el signo sorteado en vivo. Sin embargo, el plan de premios también contempla pagos para ciertos aciertos parciales, como las últimas tres o dos cifras, siempre que coincidan con el signo correspondiente.

Publicidad

Las jugadas pueden realizarse de forma segura en los puntos de venta autorizados y en las redes habilitadas para este sorteo en el país.

Valor de la apuesta y premios

El valor mínimo para participar en Super Astro Luna es de 500 pesos, mientras que el monto máximo permitido por formulario es de 10.000 pesos.

La cantidad de dinero que recibe el ganador depende directamente del valor apostado y del nivel de acierto. Las principales categorías de premiación son:

Cuatro cifras y signo zodiacal

Tres últimas cifras y signo

Dos últimas cifras y signo

Cada una de estas modalidades cuenta con un esquema de pago definido previamente por el operador del juego.

Publicidad

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

Este sorteo se realiza todas las noches del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios habituales de transmisión son:

Lunes a viernes: aproximadamente a las 10:50 p. m.

Sábados: cerca de las 10:42 p. m.

Domingos y festivos: alrededor de las 8:30 p. m.

Al concluir la actividad, los resultados oficiales son publicados en internet para la consulta inmediata de todos los jugadores.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio?

Si la suerte lo acompaña y obtiene un premio, debe conservar el comprobante original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para realizar el cobro.

Por lo general, para recibir el dinero se solicita:

Presentar el formulario original sin tachones ni daños.

Mostrar su documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos exigidos por la ley cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios pequeños se pagan directamente en las agencias de distribuidores autorizados, mientras que las sumas más altas deben tramitarse ante el concesionario principal. Recuerde que estos valores están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto de ganancias ocasionales contemplado por la ley colombiana.

Finalmente, evite subir fotos de su tiquete a redes sociales y tenga presente que cuenta con un plazo legal de un año para reclamar el dinero antes de que el premio venza de forma definitiva.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.