Choque entre comisiones de empalme de De la Espriella y Petro: esto dijeron Restrepo y Ávila

Antes de la segunda reunión del empalme entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y el gobierno saliente de Gustavo Petro, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien encabeza la comisión de De la Espriella, pidió "orden, rigor técnico, respeto" en el proceso que inicia. Además, hizo un llamado a la transparencia, y dijo que, si bien es importante grabar y compartir estos encuentros con los colombianos, "no queremos hacer de estas reuniones un show mediático".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Hemos hecho un esfuerzo grande durante los últimos siete meses en identificar alarmas, eventuales irregularidades o actos de corrupción. Y este es el primer paso de lo que necesita un buen gobierno, necesita rigor en el acceso a la información y a las cifras por parte del gobierno saliente", añadió Restrepo ante los medios de comunicación este viernes, quien reiteró que el propósito de esta reunión era definir las "reglas del juego", la metodología y los tiempos del proceso.



Una vez se instaló dicha mesa y Restrepo habló sobre las siete "alertas" que identificó, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien encabeza la comisión del gobierno saliente de Gustavo Petro, respondió a las declaraciones del vicepresidente electo: "Me insinuó al inicio de esta reunión que no se trataba de hacer un show mediático, y yo creo que ese criterio lo rompió con esta intervención. Lo rompió por hacer mención de titulares sobre temas que requieren de una extensa y completa respuesta. Y llegar solamente con los titulares tiene un propósito, y es ser mediáticos".



Restrepo, nuevamente, reiteró ante los medios de comunicación que "lo único que queremos es información venimos a un empalme preparados a encontrar respuestas". Por otro lado, indicó que ha sido "un hombre que respeta aún a lo que piensan distinto, a los que proponen cosas distintas, y creo que Colombia se merece construir un país donde haya unidad en lo diferente. (...) No cometamos el error de hacer incómoda y hasta inviable la actividad de esta comisión”.

Publicidad

Cabe resaltar que el presidente Petro solicitó recientemente por medio de su cuenta de X que las reuniones del empalme fueran trasmitidas por medio de los canales público, a lo cual, al parecer, el gobierno entrante no accedió. Por otro lado, Restrepo resaltó que está descartada una reunión entre el Petro y De la Espriella, e informó que el próximo encuentro entre ambas comisiones será el martes 7 de julio.

El gobierno entrante, por otro lado, solicitó investigaciones formales ante la Fiscalía General de la Nación y autoridades de Estados Unidos para monitorear el proceso de empalme. “En el fondo detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces, hay que poner de presente esa información ante quienes entre otras, además han estado detrás del tema de narcotráfico y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero”, aseguró Restrepo.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

