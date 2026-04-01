Resultados Chontico Noche último sorteo miércoles 1 de abril: los números ganadores

El Chontico Noche es uno de los chances más consultados a diario en Colombia, especialmente en el suroccidente del país. Este miércoles 1 de abril de 2026, el número ganador se conocerá a partir de las 7:00 p. m., cuando se lleve a cabo la extracción oficial transmitida por el canal Telepacífico.



Miles de apostadores permanecen atentos a la publicación del resultado, que suele difundirse minutos después del sorteo en portales oficiales, puntos autorizados y medios digitales especializados en juegos de azar.



Resultados del Chontico Noche del 1 de abril

Número ganador: 0321

0321 Balota adicional: 5

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Jugar el Chontico Noche es un proceso sencillo. El participante debe seleccionar un número de cuatro cifras, que puede ser elegido manualmente o generado de forma aleatoria por el sistema. El tiquete se compra en puntos físicos autorizados —como tiendas y loteros— o en plataformas digitales reguladas.

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El jugador puede apostar en distintas modalidades, entre ellas:



Cuatro cifras directas (superpleno).

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras (directo o combinado).

Dos cifras, una cifra o “uña”.

Durante el sorteo se extraen cuatro balotas del 0 al 9 y, adicionalmente, una quinta balota, que se utiliza en modalidades especiales. El orden exacto de salida de las cifras es determinante para definir los premios.



¿Cuánto cuesta el Chontico Noche?

El Chontico Noche se caracteriza por su bajo costo y alta flexibilidad. El valor de la apuesta lo define el jugador, desde montos mínimos accesibles para cualquier bolsillo. Dependiendo del valor apostado y de la modalidad elegida, los premios pueden representar hasta 4.500 veces lo apostado en el caso de acertar las cuatro cifras en superpleno.

Por esta razón, es uno de los juegos de azar más populares y de mayor rotación diaria en el país.



¿Qué días juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios permiten que los jugadores tengan oportunidades constantes para participar y verificar resultados en el mismo día.



¿Qué hacer si se gana el Chontico Noche?

Si un jugador resulta ganador del Chontico Noche, lo primero es conservar el tiquete, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. El pago debe realizarse en puntos autorizados, siguiendo los protocolos establecidos por el operador del chance.



Para premios mayores, el ganador deberá presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos legales vigentes. Las autoridades recomiendan verificar siempre el resultado en canales oficiales antes de acudir a reclamar, y promover el juego responsable, entendiendo el chance como una forma de entretenimiento y no como un ingreso fijo.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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