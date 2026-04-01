La hipótesis sobre la causa del accidente en vía Zipaquirá-Ubaté: "Situación que nos enluta"

Un grave accidente ocurrió en la mañana de este miércoles 1 de abril en la vía Zipaquirá-Ubaté, a la altura del municipio de Cogua, en Cundinamarca. Varios vehículos resultaron involucrados en una colisión múltiple que terminó en un voraz incendio que consumió gran parte de la carrocería. Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento, dio detalles y reveló la primera hipótesis de este siniestro.



El choque y posterior incendio ocurrió aproximadamente a las 5:45 de la mañana en el peaje Casablanca, donde ya se encontraban varios viajeros que se dirigían a municipios de Cundinamarca y Boyacá. El balance más reciente da cuenta de 21 heridos y cinco personas fallecidas, dato confirmado por el gobernador Rey en entrevista con Noticias Caracol. Las personas fueron trasladadas a hospitales de Zipaquirá, Cajicá y Ubaté. Ocho vehículos habrían estado involucrados en el siniestro.



Primera hipótesis del siniestro en Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca dio información preliminar sobre las causas del accidente. Al parecer, un tractocamión que transportaba leche habría llegado sin frenos al peaje Casablanca. Esta falla mecánica desembocó en una colisión múltiple con seis vehículos particulares y una motocicleta, que quedaron envueltos en llamas. “Estos vehículos permanecerán sobre la vía mientras se adelantan las labores de rescate de las personas fallecidas”, declaró Rey. En imágenes compartidas por el mandatario se puede detallar que automóviles y camionetas quedaron completamente incinerados.

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19 personas resultaron heridas en un grave accidente registrado en la vía entre Zipaquirá y Ubaté. Cristián Chávez, alcalde de Cogua, Cundinamarca, se refirió a esta lamentable situación.



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Testigo narra el momento exacto del accidente

Holman Osma fue uno de los testigos del accidente en el peaje Casablanca. En entrevista con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, este viajero contó lo que presenció con impotencia: “Yo vi cuando la mula pasó el peaje, la explosión y se volcó”.



Este hombre relató que escuchó “explosiones fuertes” y vio cómo los vehículos empezaron a quemarse en cuestión de segundos. Todavía en el peaje, pues la vía se encuentra cerrada y las personas fueron evacuadas mientras se atendía la emergencia, Osma anticipó que había varias víctimas fatales, tal como lo han confirmado las autoridades a medida que avanzan las labores. "Logramos sacar a las familias. Los carros se incendiaron de una vez", relató.



María Paula Rodríguez Rozo

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