Gustavo Petro no tiene cargos penales en Estados Unidos, según The New York Times en nuevo artículo

Funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times aseguraron este martes que el presidente de la República, Gustavo Petro, no enfrenta cargos penales en Estados Unidos relacionados con investigaciones sobre posibles vínculos con narcotraficantes. Las fuentes consultadas por el diario indicaron que las pesquisas federales, lideradas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn con apoyo de la DEA, se encuentran en etapas iniciales y analizan reuniones y posibles donaciones de campaña de origen cuestionable, pero hasta ahora no han derivado en acusaciones formales.



Ese mismo diario había señalado días atrás, citando a tres personas familiarizadas con el asunto, que la justicia de Estados Unidos estaba investigando al presidente colombiano por presuntas relaciones con narcotraficantes. y anotó que esas investigaciones estaban centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

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En su momento, Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y afirmó que "no existe una sola investigación" en Colombia relacionada con su campaña. "Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario, dediqué diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficante más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos, en lo que denominó la época de la gobernanza paramilitar", agregó el mandatario colombiano.

Petro agregó que, “respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político”.



La embajada colombiana en Washington también calificó de "sin fundamento" las insinuaciones del New York Times al leer reportes basados en fuentes anónimas. “Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal y fáctico”, indicó la misión diplomática en un comunicado.



La relación entre Estados Unidos y Colombia ha atravesado tensiones desde enero de 2025 por diferencias en política antidrogas y migratoria, incluyendo la revocación temporal de la visa de Petro. Sin embargo, el contacto entre ambos mandatarios se ha normalizado tras llamadas y un encuentro en la Casa Blanca en febrero de 2026, en el que discutieron cooperación en el combate al narcotráfico.



¿Qué dice el nuevo artículo del Times?

El diario estadounidense explica que el primer reportaje, el que afirma que sí hay una investigación en marcha contra Petro, "se dio a conocer meses después de que Estados Unidos capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cargos de narcotráfico, lo que llevó a los comentaristas políticos a preguntarse si las autoridades estadounidenses también tenían preparada una acusación contra Petro".

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Pero aclara que ahora "funcionarios estadounidenses han asegurado al gobierno de Colombia que Petro no se enfrenta en estos momentos a cargos penales relacionados con las investigaciones de Nueva York, según cuatro funcionarios de Estados Unidos y Colombia, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un asunto delicado". Y detalla incluso que "es posible que los funcionarios estadounidenses quieran tranquilizar a Petro, dijeron los analistas políticos, porque Colombia se enfrenta a la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 31 de mayo".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL