Donald Trump afirma que Estados Unidos saldrá de Irán "muy pronto", ¿un nuevo giro en su postura?

El presidente Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos saldrá de Irán "muy pronto", dentro de "dos, quizás tres semanas", independiente de que se alcance un acuerdo, y que el estrecho de Ormuz, bloqueado por fuerzas iraníes, no es su problema. La declaración refleja un nuevo giro en la postura del republicano, acostumbrado a este tipo de vaivenes, mientras que la Casa Blanca anunció que el presidente dará un discurso sobre Irán este miércoles, sin adelantar muchos detalles.



Al entrar en su segundo mes, la guerra en Oriente Medio, que sacude la economía mundial y ha causado miles de muertos, no muestra signos de desescalada, pese a las gestiones diplomáticas. La jornada de este martes también estuvo marcada por ataques a gran escala contra Irán y una amenaza de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, a empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Meta y Apple, a las que señalan de "espionaje", si más dirigentes iraníes eran "asesinados".

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Por su parte, Trump continuó dando señales contradictorias: el lunes prometió "aniquilar" la estratégica isla de Jark y otros objetivos si Irán no accedía a un acuerdo, pero este martes dio marcha atrás. Al ser consultado sobre el estado actual de la guerra en Irán, Trump señaló que "se ha alcanzado la meta". "Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios del petróleo) se vendrán abajo", agregó.

A continuación mencionó un plazo de "dos, quizá tres semanas". Sobre la negociación de un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, comentó que "es irrelevante". También dejó de exigir la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa 20% de la producción mundial de petróleo, y en cambio expresó: "No tenemos nada que ver con eso". De hecho, advirtió que países como China y Francia deberán hacerse cargo de la seguridad del estrecho para el tránsito de su petróleo.



Trump, no obstante, afirmó en el Despacho Oval que su operación militar 'Furia Épica' logró un "cambio de régimen" en Irán y aseguró que esto no era parte de sus objetivos, sino impedir que el Estado Islámico pudiera obtener un arma nuclear. "Derrocamos a un régimen. Luego derrocamos a un segundo régimen", dijo Trump, asegurando que ahora en Irán hay un grupo de líderes "mucho más razonable, mucho menos radicalizado".



El mandatario ofreció también comentarios ambiguos sobre el estado real del conflicto al asegurar primero que han acabado con las capacidades militares de Teherán y luego decir que antes de retirarse necesita "eliminar absolutamente todo lo que tienen".

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Más tarde, la Casa Blanca informó este martes que el presidente de Estados Unidos hará una "importante actualización" sobre la guerra en Irán a las 9:00 hora local (01:00 GMT) del miércoles. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó el anuncio en su cuenta oficial de X diciendo que el mandatario dará esta actualización por medio de un mensaje que será difundido en los canales oficiales.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido por más de cinco semanas y ha provocado una subida generalizada del petróleo, incertidumbre sobre los objetivos y alcances de las operaciones militares en la zona y que ha dejado más de 3.900 víctimas según organizaciones de derechos humanos.

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Y si bien no se conocen aún detalles de lo que hablará Trump, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que Washington "va a tener que reexaminar" su relación con la OTAN cuando la guerra contra Irán haya concluido. "Creo que no hay duda de que, lamentablemente, una vez concluido este conflicto, vamos a tener que reexaminar esa relación. Vamos a tener que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país", dijo el secretario de Estado en declaraciones a Fox News. Rubio añadió que, "en última instancia", sería una decisión que tendría que tomar el presidente Trump.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE y AFP