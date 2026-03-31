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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Minhacienda anunció retiro en reunión de junta directiva de Banco de la República: causas de tensión

Minhacienda anunció retiro en reunión de junta directiva de Banco de la República: causas de tensión

El ministro se pronunció ante medios de comunicación e informó, preliminarmente, que las tasas de interés subirán a un nivel del 11,25 %.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Ministro de Hacienda, Germán Ávila
Ministro de Hacienda, Germán Ávila. -
Foto: Colprensa y archivo

Durante su más reciente reunión, el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, anunció que se retiró de la reunión de la junta directiva del Banco de la República. Esto, debido a que, según él, esta estaría tomando decisiones "irresponsables" al haber decidido aumentar las tasas de interés a un nivel del 11,25 %.

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"Mientras que el escenario que plantee de la junta directiva del Banco de la República sea la de utilización de esa mayoría poco legítima en el país, creemos que no debemos participar. O sea que, en este momento, nos hemos retirado de la junta directiva del Banco de la República, y el Gobierno establece una distancia clara con la junta directiva del Banco de la República que está tomando estas decisiones", dijo el ministro de Hacienda.

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