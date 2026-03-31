Minhacienda anunció retiro en reunión de junta directiva de Banco de la República: causas de tensión

Durante su más reciente reunión, el ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, anunció que se retiró de la reunión de la junta directiva del Banco de la República. Esto, debido a que, según él, esta estaría tomando decisiones "irresponsables" al haber decidido aumentar las tasas de interés a un nivel del 11,25 %.

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"Mientras que el escenario que plantee de la junta directiva del Banco de la República sea la de utilización de esa mayoría poco legítima en el país, creemos que no debemos participar. O sea que, en este momento, nos hemos retirado de la junta directiva del Banco de la República, y el Gobierno establece una distancia clara con la junta directiva del Banco de la República que está tomando estas decisiones", dijo el ministro de Hacienda.

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