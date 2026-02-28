Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

Los sorteos de Baloto y Revancha concentran la atención de miles de jugadores en todo el país. Con acumulados atractivos y la posibilidad de participar en ambas modalidades con una sola apuesta, la jornada mantiene la expectativa entre quienes esperan que la suerte esté de su lado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia, con transmisión EN VIVO a partir de las 11:00 p.m. a través de Canal Uno y las plataformas digitales oficiales de Baloto, como YouTube y Facebook Live. Esto permite seguir en tiempo real la extracción de las balotas y conocer los resultados oficiales al instante.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha, sábado 28 de febrero de 2026

Baloto



Números : 41 - 15 - 19 - 11 - 07

: 41 - 15 - 19 - 11 - 07 Superbalota: 09

Revancha



Números: 25 - 04 - 42 - 03 - 19

25 - 04 - 42 - 03 - 19 Superbalota: 15

Los números ganadores serán publicados oficialmente al finalizar el sorteo y validados por los canales autorizados. Se recomienda a los participantes verificar su tiquete únicamente a través de medios oficiales para garantizar la correcta comprobación de premios.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con la misma combinación pueden competir en el sorteo principal y, si adquieren la opción adicional, participar también en la Revancha, aumentando sus posibilidades de ganar.

Valores de participación:



Baloto: $6.000

Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos autorizados, redes de loteros, terminales de apuestas habilitadas en todo el país o en los canales digitales oficiales del juego.



Recomendaciones para reclamar los premios

En caso de resultar ganador:



Conservar el tiquete en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.

Verificar que los números coincidan exactamente con los resultados oficiales.

Los premios que superen las 48 UVT están sujetos a retención del 20 % por impuesto, según la normativa tributaria vigente.

Si no hay ganador del premio mayor, el acumulado se traslada al siguiente sorteo, aumentando el monto disponible y la expectativa de los jugadores.



Con el sorteo de hoy, sábado 28 de febrero de 2026, Baloto y Revancha mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que una combinación de seis números pueda cambiar su vida en cuestión de segundos.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co