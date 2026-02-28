Resultados Sorteo Extraordinario de Colombia, sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

El Sorteo Extraordinario de Colombia es uno de los sorteos más relevantes en el calendario nacional de juegos de azar. Cada edición concentra la atención de compradores en todo el país, quienes adquieren billetes con la expectativa de obtener premios en efectivo. Este sorteo se realiza una vez al mes y se caracteriza por un plan de premios amplio que incluye el premio mayor, premios secos, bonos especiales y aproximaciones.

La dinámica del sorteo permite que miles de personas participen en puntos físicos y plataformas digitales. El evento se desarrolla bajo supervisión oficial y se transmite en señal abierta para garantizar transparencia. La fecha de realización es este sábado 28 de febrero de 2026, y la transmisión se llevará a cabo en horario nocturno.



La hora programada para el sorteo es las 11:00 p. m., y la señal oficial será Canal Uno. El acceso a la transmisión es gratuito en televisión abierta y también se puede seguir en dispositivos conectados a internet mediante plataformas que replican la señal. Los resultados se publican minutos después en el sitio web oficial del Extra de Colombia y en medios autorizados. El plan de premios supera los 36.700 millones de pesos, lo que convierte este sorteo en una oportunidad significativa para quienes participan.



Plan de premios del Sorteo Extraordinario de Colombia

"El sorteo 2248 cuenta con una bolsa de premios superior a 36.700 millones de pesos, consolidándose como una de las más altas del país. Entre los premios garantizados se encuentra un premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de una amplia estructura de premios secos que incluye montos de 1.000 millones, 500 millones, 300 millones, 200 millones y 100 millones de pesos, así como múltiples premios adicionales de 20 millones y 10 millones de pesos", informó la entidad.



Adicionalmente, este sorteo incluye bonos especiales que participan con el mismo número y serie del billete:



Bono para una casa

Bono para un carro

Bono para una moto

Bono para un viaje

"El sorteo también contempla dinámicas adicionales como el Recambio Ganador, que permite participar con las dos últimas cifras del billete en un lanzamiento adicional, y un sistema de raspa y gana que ofrece la posibilidad de obtener otro billete del Extra de Colombia", concluyó el Sorteo Extraordinario en su sitio web oficial.



Precio del billete y dónde comprarlo

El billete tiene un precio de $28.000. Se puede adquirir en:



Puntos físicos autorizados en todo el país.

Plataformas digitales oficiales como Lottired, PagaTodo y Loticolombia.

Aplicaciones móviles disponibles para sistemas Android e iOS.

La compra en línea permite recibir confirmación electrónica, mientras que la compra física se realiza mediante billete impreso.



¿Cómo reclamar el premio en caso de ganar el Extra de Colombia?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. Cuando el valor es igual o inferior a cinco millones de pesos, el cobro se realiza en puntos autorizados. Es necesario presentar el billete original en buen estado, ya que este documento es la única prueba válida para el pago.

Si el premio está entre cinco millones un peso y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos, el proceso requiere presentar el billete original, una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una certificación bancaria para realizar la transferencia. Estos documentos se solicitan para garantizar la correcta identificación del ganador y la seguridad en la entrega del dinero.

Para premios superiores a diez millones de pesos, el reclamo se efectúa exclusivamente en la oficina principal del Extra de Colombia en Bogotá. En este caso, se sigue un procedimiento administrativo que incluye verificación de identidad y revisión de la documentación exigida por la entidad. Este proceso busca asegurar que el pago se realice de manera correcta y conforme a la normativa vigente.

Los plazos para reclamar también son importantes. Los premios mayores y secos pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo, mientras que los premios promocionales tienen un límite de tres meses. Es obligatorio conservar el billete en buen estado, ya que cualquier deterioro puede invalidar el derecho al cobro.

Los resultados oficiales se publican en el sitio web extradecolombia.com.co. También se pueden consultar en medios nacionales y regionales, así como en puntos de venta autorizados. Estas fuentes garantizan información confiable y actualizada.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL