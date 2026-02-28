Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 28 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Cauca mantiene este sábado 28 de febrero de 2026 la atención de miles de apostadores en todo el país con su tradicional sorteo semanal. Con un atractivo premio mayor y una amplia variedad de incentivos adicionales, este juego de azar continúa siendo uno de los más representativos del calendario nacional, despertando la ilusión de quienes esperan que su número sea el afortunado de la noche.



La transmisión oficial se realiza en horario nocturno desde las 11:00 y puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales como YouTube y Facebook Live de la Lotería del Cauca, garantizando total transparencia en el proceso.

El sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de control y supervisión, asegurando que cada extracción sea confiable y legal.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca, sábado 28 de febrero de 2026

Número ganador:

Serie:

La Lotería del Cauca recuerda que los resultados válidos son únicamente los publicados en sus canales oficiales. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes o comprobantes digitales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación de premios.



Plan de premios de la Lotería del Cauca

Además del premio mayor, el sorteo de hoy ofrece un amplio esquema de premios secos que incrementa las posibilidades de ganar:



Premio mayor: $8.000 millones

Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer y cuarto premio seco: $100.000.000 cada uno

Quinto, sexto y séptimo premio seco: $50.000.000 cada uno

Del octavo al trigésimo sexto premio seco: $10.000.000 cada uno

Esta estructura permite que un mayor número de participantes pueda acceder a premios significativos, incluso sin acertar el número principal.



¿Cómo jugar y reclamar los premios?

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o por fracciones, facilitando la participación de jugadores con distintos presupuestos.



Premios mayores: se deben reclamar directamente ante la Lotería del Cauca cumpliendo los requisitos legales establecidos.

se deben reclamar directamente ante la Lotería del Cauca cumpliendo los requisitos legales establecidos. Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Es indispensable conservar el billete en perfecto estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

Con el sorteo de hoy, sábado 28 de febrero de 2026, la Lotería del Cauca mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que confían en la suerte y fortalecen la tradición de uno de los juegos de azar más representativos del país.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co