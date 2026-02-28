Resultados de la Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto y Revancha hoy, sábado 28 de febrero

La noche de este sábado 28 de febrero de 2026 reúne la atención de miles de colombianos con los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto, tres de los juegos de azar más populares del país.

Como es costumbre los apostadores estan atentos a la transmisión oficial para conocer los números ganadores que podrían convertirlos en nuevos millonarios. Además de ofrecer atractivos premios, estos sorteos cumplen una función social, ya que parte de los recursos recaudados se destinan a programas de salud, educación y apoyo comunitario.

La jornada se desarrolla bajo estrictos protocolos de control y supervisión, con transmisiones EN VIVO a través de canales nacionales y plataformas digitales oficiales, garantizando transparencia y confiabilidad.

Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá mantiene la expectativa este sábado, con uno de los premios mayores más altos del calendario nacional, consolidándose como uno de los juegos más atractivos de Colombia. El sorteo número 4613 se realiza bajo estrictos protocolos de transparencia y puede seguirse EN VIVO a través de Canal Trece y las plataformas oficiales de la Lotería de Boyacá.



Resultados de hoy:



Número ganador: 6594

Serie: 432

Plan de premios:



Premio mayor: $15.000 millones

Premio Fortuna: $1.000.000.000

Premio Alegría: $400.000.000

Premio Ilusión: $300.000.000

Premio Esperanza: $100.000.000

Premio Berraquera: $50.000.000

Premio Optimismo: $20.000.000

Premio Valentía: $10.000.000

Lotería del Cauca

El sorteo semanal de la Lotería del Cauca también se lleva a cabo hoy, ofreciendo un premio mayor y un robusto plan de incentivos que mantiene la ilusión de los apostadores. La transmisión inicia a las 11:00 p.m. por Canal 1, Telepacífico y plataformas oficiales como YouTube y Facebook Live.



Resultados de hoy:



Número ganador: 7695

Serie: 096

Plan de premios:



Premio mayor: $8.000 millones

Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer y cuarto premio seco: $100.000.000 cada uno

Quinto, sexto y séptimo premios secos: $50.000.000 cada uno

Del octavo al trigésimo sexto premio seco: $10.000.000 cada uno

Premios mayores se reclaman directamente en la Lotería del Cauca; premios menores, a través de loteros y distribuidores autorizados.



Baloto y Revancha

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad, con transmisión EN VIVO desde las 11:00 p.m. por Canal Uno y las plataformas digitales oficiales. Los jugadores pueden seguir la extracción en tiempo real y verificar los resultados oficiales al instante.

Resultados de hoy:

Baloto



Números: 41 - 15 - 19 - 11 - 07

Superbalota: 09

Revancha



Números: 25 - 04 - 42 - 03 - 19

Superbalota: 15

Cómo jugar y reclamar: seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16; participar en Baloto o en ambas modalidades con un solo tiquete. Valores: Baloto $6.000, Baloto con Revancha $9.000. Los premios mayores están sujetos a retención del 20 % si superan las 48 UVT.

Con estos sorteos de hoy, sábado 28 de febrero de 2026, la ilusión de miles de colombianos sigue viva, con la esperanza de que una combinación de números pueda cambiar sus vidas en cuestión de segundos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co