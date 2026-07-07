Resultados de Dorado Tarde hoy, martes 7 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Dorado Tarde realiza este martes 7 de julio de 2026 una nueva jornada de sorteo, una de las modalidades de chance que se juega diariamente en Colombia. Al finalizar la extracción oficial, el operador dará a conocer la combinación ganadora para que quienes registraron su jugada puedan verificar si el número elegido coincide con el resultado de la jornada.

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Como ocurre todos los días, el sorteo se desarrolla bajo los procedimientos de control establecidos para los juegos de suerte y azar, con el propósito de garantizar la transparencia durante la extracción y la posterior divulgación de los resultados oficiales. Una vez concluya la transmisión, la información será publicada a través de los canales autorizados para facilitar la consulta de los números ganadores.

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante fuentes oficiales y conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar un premio.



Resultados de Dorado Tarde del 7 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a este martes, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 2199

2199 Quinta cifra: 9

Importante: Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es indispensable comparar cuidadosamente la combinación registrada en el comprobante con la anunciada por el operador autorizado.

¿Cómo funciona Dorado Tarde?

Dorado Tarde pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar es necesario seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor que desea jugar, de acuerdo con las opciones disponibles.

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Las apuestas pueden registrarse en los puntos de venta autorizados y en las plataformas habilitadas por el operador. Una vez confirmada la jugada, el sistema genera un comprobante que sirve como respaldo para cualquier eventual reclamación.

El valor del premio dependerá tanto de la modalidad elegida como de la cantidad de cifras acertadas durante el sorteo oficial.

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Plan de premios de Dorado Tarde

El esquema de pagos contempla diferentes modalidades de premiación, dependiendo del tipo de apuesta registrada y de la cantidad de cifras acertadas.



Modalidad de Jugada Premio Oficial Cuatro cifras directo Paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado Paga 308 veces el valor de la apuesta. Tres cifras directo Entrega 400 veces el monto apostado. Tres cifras combinado Paga 83 veces el valor jugado. Dos cifras (pata) Paga 50 veces el valor de la apuesta. Una cifra (uña) Entrega cinco veces el monto apostado.

El valor final del premio dependerá directamente del dinero registrado en el comprobante y de la modalidad seleccionada al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada coincide con el resultado oficial, es indispensable conservar el comprobante original sin tachaduras, roturas o alteraciones.

Generalmente, para efectuar el proceso de cobro se requiere:

Presentar el comprobante original en buen estado .

. Documento de identidad vigente .

. Cumplir los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben reclamarse directamente ante el concesionario responsable. Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas en la legislación colombiana.

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Recomendaciones para verificar los resultados

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda revisar cuidadosamente el número ganador y la quinta cifra, verificando que coincidan exactamente con la información registrada en el comprobante.

El comprobante original es el único documento válido para reclamar un premio, por lo que debe conservarse en perfecto estado y evitar compartir fotografías completas en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

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Finalmente, recuerde que los premios cuentan con el plazo establecido por la ley de un año para ser reclamados. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co