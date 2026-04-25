Resultados de Dorado Tarde último sorteo del 25 de abril de 2026: números ganadores

En la tarde de este sábado 25 de abril de 2026 se realiza el sorteo de Dorado Tarde, una de las modalidades de chance más seguidas en Colombia por su rapidez y variedad de opciones de apuesta. Miles de jugadores en todo el país permanecen atentos a la transmisión oficial, con la expectativa de conocer el número ganador y la cifra adicional que define los premios de la jornada.



El sorteo se lleva a cabo bajo estrictos controles de seguridad y transparencia, mediante la extracción de balotas que determinan la combinación ganadora. Como es habitual, los resultados se publican pocos minutos después a través de los canales oficiales y puntos autorizados, donde los apostadores pueden verificar sus tiquetes.



Resultados Dorado Tarde hoy, 25 de abril de 2026

Número ganador: XXXX

La quinta: X

El resultado principal corresponde a un número de cuatro cifras, mientras que las categorías de dos y tres cifras, junto con la quinta balota, permiten establecer premios adicionales según la modalidad de apuesta elegida por cada jugador.

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El Dorado Tarde se realiza en horas de la tarde, complementando las otras jornadas del juego como Dorado Mañana y, en algunos casos, Dorado Noche. La transmisión en vivo permite a los participantes seguir en tiempo real la extracción de los números.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden en plataformas oficiales. Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente en estos canales para evitar inconsistencias o posibles fraudes.



¿Cómo jugar Dorado Tarde?

Para participar, el jugador debe elegir un número de una a cuatro cifras, dentro del rango de 0 a 9999. Puede hacerlo de forma manual o permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.



El Dorado Tarde ofrece un esquema de premios atractivo, proporcional al nivel de acierto:



Cuatro cifras directas: hasta 4.500 veces lo apostado.

Tres cifras: hasta 400 veces la apuesta.

Dos cifras: hasta 50 veces lo apostado.

Una cifra: hasta 5 veces la inversión.

La inclusión de la quinta balota permite generar premios adicionales en ciertas modalidades, aumentando el interés de los participantes.



Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Los pagos de menor valor pueden realizarse en puntos autorizados.



Para premios de mayor cuantía, se requiere presentar el documento de identidad y cumplir con los procedimientos establecidos por el operador, incluyendo posibles retenciones fiscales conforme a la normativa vigente.

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Con el sorteo de este 25 de abril de 2026, Dorado Tarde continúa consolidándose como una de las opciones más atractivas dentro del chance en Colombia, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que cada día buscan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co