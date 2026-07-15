Resultados de Super Astro Luna del 15 de julio de 2026: número ganador y signo del último sorteo

El Super Astro Luna realiza este miércoles 15 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de juego que combina una selección de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Como sucede en cada jornada, la extracción se lleva a cabo bajo los procedimientos establecidos por el operador para garantizar la transparencia del proceso y la correcta publicación de los resultados oficiales.

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Una vez concluye el sorteo, el operador divulga la combinación ganadora para que quienes registraron una jugada puedan verificar si las cuatro cifras y el signo zodiacal elegidos coinciden con los resultados oficiales. Este juego se desarrolla todos los días del año, incluidos domingos y festivos, por lo que diariamente se conoce una nueva combinación.

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar si corresponde el reconocimiento de algún premio. Asimismo, recuerdan revisar cuidadosamente toda la información antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Resultados de Super Astro Luna del 15 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a este miércoles, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 2695

2695 Signo zodiacal: Sagitario

¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna pertenece a las modalidades de juegos de suerte y azar que combinan números y signos zodiacales. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, comprendida entre el 0000 y el 9999, además de escoger uno de los doce signos del zodiaco.

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Durante el sorteo se extrae un número de cuatro cifras y posteriormente se determina el signo zodiacal ganador. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de registrar la jugada, es posible acceder a diferentes categorías de premios.

Las apuestas pueden realizarse en los puntos de venta autorizados y en las plataformas habilitadas por el operador.



Plan de premios de Super Astro Luna

El esquema de premiación contempla diferentes categorías de acuerdo con el nivel de acierto obtenido y el valor registrado en la apuesta.

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Entre las principales modalidades se encuentran:

Cuatro cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga el valor apostado. Tres últimas cifras y signo: entrega 1.000 veces el valor registrado.

entrega el valor registrado. Dos últimas cifras y signo: paga 100 veces el monto apostado.

El valor definitivo del premio dependerá del tipo de jugada realizada y del dinero consignado en el comprobante.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere presentar:

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El comprobante original , sin alteraciones ni deterioro.

, sin alteraciones ni deterioro. Documento de identidad vigente.

vigente. Los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que las sumas más altas deben tramitarse directamente ante el operador, siguiendo los procedimientos establecidos.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

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Recomendaciones para verificar los resultados

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, las autoridades recomiendan comparar cuidadosamente las cuatro cifras y el signo zodiacal registrados en el comprobante con los resultados oficiales publicados por el operador.

También aconsejan proteger el comprobante de la humedad, evitar cualquier alteración del documento y no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería como medida de prevención frente a posibles fraudes.

Finalmente, recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co