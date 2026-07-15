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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto del 15 de julio de 2026

Resultados de la Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto del 15 de julio de 2026

antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios. También aconsejan conservar el billete o comprobante en buen estado hasta confirmar el resultado oficial.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto
Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto -
Canva - Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto

Este miércoles 15 de julio de 2026 se realiza una nueva jornada de algunos de los principales juegos de suerte y azar en Colombia. La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y Baloto con Revancha llevan a cabo sus sorteos programados, cuyos resultados oficiales son publicados una vez concluyen las respectivas transmisiones.

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Cada uno de estos juegos se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia de las extracciones. Tras finalizar los sorteos, las entidades organizadoras divulgan los números ganadores a través de sus canales oficiales para que quienes adquirieron un billete o registraron una jugada puedan verificar si su combinación resulta favorecida.

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Lotería de Manizales

  • Premio mayor: 6152
  • Serie: 004

Lotería del Valle

  • Premio mayor: 9807
  • Serie: 290

Lotería del Meta

  • Premio mayor: 4730
  • Serie: 094

Baloto y Revancha

Resultados Baloto

  • Números ganadores: 04-08-02-24-12
  • Superbalota: 04

Resultados Revancha

  • Números ganadores: 35-27-22-10-30
  • Superbalota: 16

Si un billete o comprobante coincide con alguno de los resultados oficiales, el primer paso es conservar el documento original en perfecto estado, ya que constituye el soporte indispensable para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente, para realizar el cobro se requiere:

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  • Presentar el billete o comprobante original, sin alteraciones ni deterioro.
  • Documento de identidad vigente.
  • Cumplir los requisitos establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos superiores deben tramitarse directamente ante la entidad organizadora correspondiente.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales contemplados en la legislación colombiana.

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Las autoridades también recomiendan no compartir fotografías completas de billetes o comprobantes en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de prevenir posibles fraudes. Además, recuerdan que existe un plazo legal de un año para reclamar los premios; una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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