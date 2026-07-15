A Joan Sebastián Durán “lo mataron a sangre fría”: abuelo de colombiano asesinado por ICE en EE. UU.

Momentos de dolor viven los familiares y allegados de Joan Sebastián Durán, el joven de 26 años que fue asesinado en Estados Unidos a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En el barrio La Victoria, en Bucaramanga, se llevó a cabo una velatón para, además de despedir a la víctima, exigir justicia para que las autoridades norteamericanas esclarezcan este caso.

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Con oraciones, velas encendidas y una foto del grado del colegio al lado de una imagen de la Virgen. Decenas de familias de Bucaramanga se reunieron en una velatón en memoria de Joan. “Darle sentido pésame a su familia, un dolor que no lo quita nadie. Yo también tengo hijos en el exterior y sería una noticia terrible. Que se haga justicia, que Dios tome esos corazones endurecidos que están matando nuestras familias y los haga reaccionar”, mencionó Maritza Palencia, vecina de Joan. Angie Carolina Guerrero, hermana de la víctima, señaló que él “tenía su permiso de trabajo, tenía su social y pues él estaba trabajando todos los días seriamente. Pedimos que se pueda realizar la justicia correspondiente del caso de él, pues para que realmente se den cuenta de que él no era una mala persona, que él era un buen hombre”.



Aún no se define qué pasará con el cuerpo de Joan Sebastián Durán

En medio del dolor y la conmoción, recordaron que entre sus planes no estaba el de volver a Colombia. Aún lo recuerdan como un hombre bueno y trabajador. Incluso prestó servicio en la Guardia Presidencial de la Casa de Nariño. Mientras se define si hay repatriación o viaje de sus papás a Estados Unidos, su luz queda en el barrio que no olvida sus primeros pasos.

Isidro Ayala Ávila, abuelo de Joan Sebastián, habló con Noticias Caracol y pidió “que se haga justicia por la muerte de este joven que salió de aquí de Colombia buscando otro ambiente en otra parte y lo que encontró fue que lo asesinaran miserablemente. Lo mataron a sangre fría, eso ya lo vimos y todos reclamamos justicia por la muerte de mi nieto. Estamos adoloridos por la muerte de este muchacho porque era nuestro familiar y amigo”.



Dos latinoamericanos asesinados por ICE en la última semana

Las muertes de dos migrantes latinoamericanos a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en menos de una semana han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza en los operativos migratorios de Estados Unidos, reforzados recientemente por directrices de la Casa Blanca.



Las víctimas fueron Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano de 52 años, quien murió el 7 de julio en Houston, Texas, y el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, fallecido seis días después en Biddeford, Maine.



De acuerdo con la información disponible, ambos conducían sus vehículos cuando agentes de ICE intentaron interceptarlos. La agencia sostuvo que Durán habría tratado de escapar y que Salgado representó un riesgo para la seguridad de los agentes durante la intervención. No obstante, legisladores que recibieron información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que ninguno de los dos hombres era el objetivo de los operativos.

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La congresista demócrata Sylvia García afirmó que el director interino de ICE le confirmó que Salgado no era la persona que los agentes buscaban en Houston.

Según la versión del DHS, los agentes se dirigían a una vivienda que estaba bajo vigilancia cuando observaron una camioneta blanca con características similares a otros vehículos vinculados al lugar. Además, uno de los ocupantes coincidía físicamente, según la agencia, con la descripción de la persona que pretendían localizar, razón por la que decidieron detener el vehículo.

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En el caso ocurrido en Maine, el senador Angus King indicó que, tras conversar con el secretario de Seguridad Nacional, confirmó que Durán tampoco era el individuo que estaba siendo buscado por las autoridades.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE